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143-й день загарбницької війни: ЗСУ знищили більше 38 тисяч російських окупантів

143-й день загарбницької війни: ЗСУ знищили більше 38 тисяч російських окупантів
Росія втратила близько 38 140 військових, 1 677 танків та 220 літаків.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 677 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
артилерійських систем – 846 (+4) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
крилатих ракет – 162 (+7) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
спеціальної техніки – 68 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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Теги: Росія, Україна, війна
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