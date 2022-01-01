143-й день загарбницької війни: ЗСУ знищили більше 38 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 11:18
Росія втратила близько 38 140 військових, 1 677 танків та 220 літаків.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 677 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
артилерійських систем – 846 (+4) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
крилатих ракет – 162 (+7) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
спеціальної техніки – 68 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.07 орієнтовно склали:
особового складу – близько 38 140 (+140) осіб ліквідовано,
танків ‒ 1 677 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 3 874 (+8) од,
артилерійських систем – 846 (+4) од,
РСЗВ – 247 (+0) од,
засобів ППО – 109 (+0) од,
літаків – 220 (+0) од,
гелікоптерів – 188 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 687 (+6),
крилатих ракет – 162 (+7) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 2 735 (+4) од,
спеціальної техніки – 68 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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