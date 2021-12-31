З 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом





Про це Тарас Кремінь в ефірі Єдиного телемарафону.



“Починаючи від 16-го липня 2022 року, за порушення Закону про мову протягом року можна накладати повторні санкції у вигляді попереджень та штрафів”, — сказав Кремінь.



Він нагадав, що 16 липня 2019 року набув чинності Закон про забезпечення функціонування української мови як державної.



“І сьогодні, коли набула чинності 27 стаття, яка визначає обов’язковість застосування української мови в користувацьких інтерфейсах, на сторінках різних установ, фізичних та юридичних осіб, в тому числі, органів державної влади і місцевого самоврядування, ми можемо констатувати — української стало справді більше”, — сказав Уповноважений.



Йдеться про результати соціологічних досліджень, великий попит на курси з вивчення української мови, реалізацію ефективної державної мовної політики і дотримання мовного законодавства в багатьох сферах, пояснив він.



Яке покарання порушників мовного законодавства



Говорячи про покарання порушників мовного законодавства, Кремінь сказав, що відповідні санкції визначені законом. За його словами, вони реалізовані з 2019-го року.



“Одна з санкцій — це вимога усунути порушення. Відповідно до змін до Кодексу України про адміністративні порушення, є така функція і можливість накладення попереджень. І тільки тоді, коли попередження і вимога усунути порушення не буде реалізована, тоді представник Уповноваженого складатиме протокол, який вручатимуть порушнику, і накладатимуть штраф”, — сказав Кремінь.



За його словами, це процедура не на один день.



“Сподіваюся, що таких порушників в нас буде катастрофічно мало. Бо це питання не про гроші, не про 200 чи 400 неоподатковуваних доходів громадян, це про репутацію і моральні втрати”, — сказав Уповноважений.



Для фіксації порушень буде достатньо аудіо та відео підтверджень., пояснив Кремінь. Сплачуватися такі штрафи будуть до місцевих бюджетів. Виконання за сплатою покладено, відповідно до Закону, на органи виконавчої служби міністерства юстиції.



“Процедура давно виписана, але сподіваюся, що мова не стане предметом дискусії. І всі, хто мали до цього порушення — і інтернет-представництва, і заклади освіти, сфера транспорту, місцеві чиновники, депутати, вони свідомі того що українська — це реальний маркер ідентичності і це основа нашої національної безпеки”, — додв Кремінь.



Про маніпуляції щодо штрафів



Інформація про штрафи, які можуть накласти на тих, хто застосовує не державну мову під час спілкування з міжнародними медіа, — це маніпуляція.



“Хочу підкреслити, що спілкування з зарубіжними медіа, гостями не заборонено не державною мовою, і для цього повинен бути забезпечений переклад. Президент та інші високопосадовці мають право спілкуватися будь-якою мовою, і це не є порушенням, це написано в законі”, — сказав Кремінь.



Він також додав, що коли це транслюється на телеканалах, телеканали повинні забезпечувати переклад, оскільки глядачі можуть не володіють іноземними мовами в повній мірі.



Кремінь також нагадав, що, відповідно до Закону про мову, кожен із високопосадовців повинен не тільки володіти державною мовою, але й надавати інформацію про свою поточну діяльність державною мовою.



Штраф за перше порушення мовного законодавства становитиме від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11900 гривень. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 16 липня за порушення мовного законодавства каратимуть попередженням або штрафом.Про це Суспільному розповів Уповноважений із захисту державної мовив ефірі Єдиного телемарафону.“Починаючи від 16-го липня 2022 року, за порушення Закону про мову протягом року можна накладати повторні санкції у вигляді попереджень та штрафів”, — сказав Кремінь.Він нагадав, що 16 липня 2019 року набув чинності Закон про забезпечення функціонування української мови як державної.“І сьогодні, коли набула чинності 27 стаття, яка визначає обов’язковість застосування української мови в користувацьких інтерфейсах, на сторінках різних установ, фізичних та юридичних осіб, в тому числі, органів державної влади і місцевого самоврядування, ми можемо констатувати — української стало справді більше”, — сказав Уповноважений.Йдеться про результати соціологічних досліджень, великий попит на курси з вивчення української мови, реалізацію ефективної державної мовної політики і дотримання мовного законодавства в багатьох сферах, пояснив він.Говорячи про покарання порушників мовного законодавства, Кремінь сказав, що відповідні санкції визначені законом. За його словами, вони реалізовані з 2019-го року.“Одна з санкцій — це вимога усунути порушення. Відповідно до змін до Кодексу України про адміністративні порушення, є така функція і можливість накладення попереджень. І тільки тоді, коли попередження і вимога усунути порушення не буде реалізована, тоді представник Уповноваженого складатиме протокол, який вручатимуть порушнику, і накладатимуть штраф”, — сказав Кремінь.За його словами, це процедура не на один день.“Сподіваюся, що таких порушників в нас буде катастрофічно мало. Бо це питання не про гроші, не про 200 чи 400 неоподатковуваних доходів громадян, це про репутацію і моральні втрати”, — сказав Уповноважений.Для фіксації порушень буде достатньо аудіо та відео підтверджень., пояснив Кремінь. Сплачуватися такі штрафи будуть до місцевих бюджетів. Виконання за сплатою покладено, відповідно до Закону, на органи виконавчої служби міністерства юстиції.“Процедура давно виписана, але сподіваюся, що мова не стане предметом дискусії. І всі, хто мали до цього порушення — і інтернет-представництва, і заклади освіти, сфера транспорту, місцеві чиновники, депутати, вони свідомі того що українська — це реальний маркер ідентичності і це основа нашої національної безпеки”, — додв Кремінь.Інформація про штрафи, які можуть накласти на тих, хто застосовує не державну мову під час спілкування з міжнародними медіа, — це маніпуляція.“Хочу підкреслити, що спілкування з зарубіжними медіа, гостями не заборонено не державною мовою, і для цього повинен бути забезпечений переклад. Президент та інші високопосадовці мають право спілкуватися будь-якою мовою, і це не є порушенням, це написано в законі”, — сказав Кремінь.Він також додав, що коли це транслюється на телеканалах, телеканали повинні забезпечувати переклад, оскільки глядачі можуть не володіють іноземними мовами в повній мірі.Кремінь також нагадав, що, відповідно до Закону про мову, кожен із високопосадовців повинен не тільки володіти державною мовою, але й надавати інформацію про свою поточну діяльність державною мовою.Штраф за перше порушення мовного законодавства становитиме від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11900 гривень. Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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