У Луцьку затримали п’яного водія у комендантську годину





Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.



Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.



Керманич пройшов тест на огляд алкогольного сп’яніння на місці. Drager показав результат – 0,90 проміле.



На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.



Патрульна поліція вкотре закликає водіїв бути свідомими та відповідальними і не сідати за кермо у стані сп’яніння!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 15 липня, патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Malibu на вулиці Рівненська у Луцьку для перевірки документів.Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.Керманич пройшов тест на огляд алкогольного сп’яніння на місці. Drager показав результат – 0,90 проміле.На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.Патрульна поліція вкотре закликає водіїв бути свідомими та відповідальними і не сідати за кермо у стані сп’яніння!

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