У Луцьку затримали п’яного водія у комендантську годину

У Луцьку затримали п’яного водія у комендантську годину
Вчора, 15 липня, патрульні зупинили автомобіль Chevrolet Malibu на вулиці Рівненська у Луцьку для перевірки документів.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили у водія ознаки алкогольного сп’яніння.

Керманич пройшов тест на огляд алкогольного сп’яніння на місці. Drager показав результат – 0,90 проміле.

На порушника склали адміністративний матеріал за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Патрульна поліція вкотре закликає водіїв бути свідомими та відповідальними і не сідати за кермо у стані сп’яніння!

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Теги: Луцьк, водій, алкоголь, патрульні
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