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В луцькій пожежній частині служить рятувальник з Маріуполя

В луцькій пожежній частині служить рятувальник з Маріуполя
Працівник Держслужби з надзвичайних ситуацій Маріуполя Олег Драга влаштувався на роботу в луцьку пожежну частину.

Суспільному чоловік розповів про нове місце роботи та, як вибрався з міста, яке постійно обстрілювали російські військові.

Дістатися до Луцька Олег із родиною зміг 28 березня.

Зранку 24 лютого, пригадує Олег Драга, був неподалік міста, у селі.
"Я прокинувся о пів на третю ранку, почув постріли. Думаю, постріляють і закінчиться, а в п'ятій вже полетіли гради по місту", – говорить рятувальник.

Коли в Маріуполі почався хаос – чоловік вирішив перевезти дружину та доньку з квартири в укриття: "Люди не розуміли, що буде завтра. Усі жили одним днем. Обстріли були сильні, навіть таке, що доба-дві люди не могли вийти на вулицю в туалет".
В луцькій пожежній частині служить рятувальник з Маріуполя

В одному з укриттів Маріуполя Олег із сім'єю. жив до 16-го березня, далі прийняли рішення виїздити. Щоб дістатися безпечної території – машиною подолали пів сотні блокпостів.

У Луцьку родина спершу орендувала житло. Нині живуть в квартирі нового колеги, теж пожежника.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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