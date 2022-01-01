Роздача повісток – ще не призов: у ЗСУ пояснили деталі мобілізації в Україні





Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише



"В 90% і навіть більше – це зовсім не так. Ця повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.



Представник ЗСУ також спростував думку, що повістки можуть вручати як покарання, наприклад за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці не можуть видати документ, який гарантує швидкий призов громадянина — це можливо лише після уточнення даних і проходження медогляду.



Він додав, що вручення повістки можливе в будь-якому місці, де це не заборонено законом. Начальники центрів комплектування самі обирають місця, де можна з більшою ймовірністю зустріти потенційних призовників і виконати завдання щодо набору людей до лав ЗСУ, у тому числі вести облік військовозобов'язаних і збирати актуальну інформацію про них.



Вручити повістку може не лише представник центру комплектування, а й глави ОТГ, роботодавці (керівники організацій) і співробітники уповноважених структур, таких як Нацполіція.



Зазвичай військові частини укомплектовують за територіальним принципом залежно від кількості людей у регіонах. Насамперед в армію забирають людей із необхідними спеціальностями, тому в Україні зараз багато немобілізованих добровольців.



"Комплектування військових частин в основному проходить по територіальному принципу, ми маємо інформацію завдяки військовому обліку, де, скільки, в якому регіоні перебуває за певними спеціальностями громадян на військовому обліку. Але якщо певних спеціалістів немає в цьому регіоні, то можуть залучатися з інших", - пояснив Горбач.



Начальник Управління персоналу також підкреслив, що оскільки в західних регіонах зараз перебуває набагато більше громадян, то й плани з комплектування у них більші.



"Якби кожен громадянин розумів відповідальність, яка зараз покладається на всіх нас, перейнявся нею та виконував усе, що від нього вимагає законодавство, то ці повістки взагалі не треба було б вручати", — прокоментував Роман Горбач ситуацію з мобілізацією в Україні.



Він також нагадав, що мобілізація - це справа, яка не має добровільного підґрунтя, на законодавчому рівні - це військова служба за призовом. Добровільна служба – це служба за контрактом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні триває мобілізація до лав ЗСУ через повномасштабне вторгнення РФ. Стосовно цього існує чимало чуток. Тож в Міноборони вкотре вирішили розставити всі точки над "і". За словами начальника Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, вручення повістки громадянину України у будь-якому місці, не забороненому законом, не означає миттєвого призову до армії. Воно необхідне першочергово для того, аби людина стала на військовий облік.Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, пише УНІАН "В 90% і навіть більше – це зовсім не так. Ця повістка в першу чергу вручається для того, щоб громадянин з’явився до територіального центру комплектування і начальник цього центру зміг уточнити його військово-облікові дані, стан здоров’я і, можливо, потім за потреби вже призивати до служби в армії, якщо він відповідає всім критеріям", - пояснив Горбач.Представник ЗСУ також спростував думку, що повістки можуть вручати як покарання, наприклад за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці не можуть видати документ, який гарантує швидкий призов громадянина — це можливо лише після уточнення даних і проходження медогляду.Він додав, що вручення повістки можливе в будь-якому місці, де це не заборонено законом. Начальники центрів комплектування самі обирають місця, де можна з більшою ймовірністю зустріти потенційних призовників і виконати завдання щодо набору людей до лав ЗСУ, у тому числі вести облік військовозобов'язаних і збирати актуальну інформацію про них.Вручити повістку може не лише представник центру комплектування, а й глави ОТГ, роботодавці (керівники організацій) і співробітники уповноважених структур, таких як Нацполіція.Зазвичай військові частини укомплектовують за територіальним принципом залежно від кількості людей у регіонах. Насамперед в армію забирають людей із необхідними спеціальностями, тому в Україні зараз багато немобілізованих добровольців."Комплектування військових частин в основному проходить по територіальному принципу, ми маємо інформацію завдяки військовому обліку, де, скільки, в якому регіоні перебуває за певними спеціальностями громадян на військовому обліку. Але якщо певних спеціалістів немає в цьому регіоні, то можуть залучатися з інших", - пояснив Горбач.Начальник Управління персоналу також підкреслив, що оскільки в західних регіонах зараз перебуває набагато більше громадян, то й плани з комплектування у них більші."Якби кожен громадянин розумів відповідальність, яка зараз покладається на всіх нас, перейнявся нею та виконував усе, що від нього вимагає законодавство, то ці повістки взагалі не треба було б вручати", — прокоментував Роман Горбач ситуацію з мобілізацією в Україні.Він також нагадав, що мобілізація - це справа, яка не має добровільного підґрунтя, на законодавчому рівні - це військова служба за призовом. Добровільна служба – це служба за контрактом.

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