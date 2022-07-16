Шойгу, прикриваючись Донбасом, доручив окупантам наростити дії на всіх напрямках

Сергій Шойгу наказав окупантам "наростити" дії армії на всіх напрямках боротьби з Україною.



Про це повідомляє Міноборони РФ, пише



"Глава російського військового відомства дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках", - йдеться в повідомленні.



Окупанти цинічно прикриваються цивільним населенням, заявляючи, що метою нарощування дій ЗС РФ є "виключення нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів.

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