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Шойгу, прикриваючись Донбасом, доручив окупантам наростити дії на всіх напрямках

Шойгу, прикриваючись Донбасом, доручив окупантам наростити дії на всіх напрямках
Російський міністр оборони Сергій Шойгу наказав окупантам "наростити" дії армії на всіх напрямках боротьби з Україною.

Про це повідомляє Міноборони РФ, пише Українська правда.

"Глава російського військового відомства дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках", - йдеться в повідомленні.

Окупанти цинічно прикриваються цивільним населенням, заявляючи, що метою нарощування дій ЗС РФ є "виключення нанесення Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів.

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Теги: Росія, Україна, війна
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