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У Вінниці рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару

У Вінниці рятувальники завершили розбирати завали на місці ракетного удару
У Вінниці рятувальники завершили роботи по розбиранню завалів внаслідок обстрілів РФ.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Всього внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї", - йдеться в повідомленні.

За даними департаменту охорони здоров’я ОВА внаслідок обстрілу загинуло 23 особи, з них 3 дитини. Звернулося за допомогою 202 особи, з них 68 госпіталізовано у тому числі 4 дитини, 110 надано допомогу амбулаторно. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Кількість жертв через ракетний удар по Вінниці зросла до 24. У лікарні загинула ще одна жінка.

Підрозділами ДСНС врятовано 3 особи. 1 особа залишається у розшуку (безвісно зникла).

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Теги: Росія, Україна, війна
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