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За незалежність України загинув воїн з Волині Валентин Вавриш

За незалежність України загинув воїн з Волині Валентин Вавриш
У Вишнівську громаду Ковельського району надійшла сумна звістка з фронту: загинув уродженець с.Олеськ Вавриш Валентин Степанович, 1987 року народження.

Про це повідомили на сторінці громади.

Тіло загиблого буде доставлено 17 липня для поховання у рідному селі.

"Просимо жителів громади зустріти кортеж з тілом військового та утворити живий коридор вулицями, якими проїжджатиме автомобіль. Про час прибуття буде повідомлено додатково", - наголошують у громаді.

Валентин був турботливим сином, вірним другом та справжнім воїном. Він до кінця з честю та гідністю виконував громадянський та військовий обов'язки, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Загинув на території Дніпропетровської області.

Для вшанування пам’яті загиблого при виконанні військового обов’язку 16, 17, 18 липня 2022 року оголошуються днями жалоби у Вишнівській громаді.

На знак скорботи за загиблим, на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях громади будуть приспущені прапори.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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