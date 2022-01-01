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Лучанка продає свою поетичну збірку про війну, щоб допомогти військовим. ВІДЕО

Лучанка продає свою поетичну збірку про війну, щоб допомогти військовим. ВІДЕО
Марія Вінчук в центрі Луцька продає свою поетичні зірку, яку видала під час повномасштабної війни. Гроші, які заробляє понад собівартість книги, передасть у волонтерський штаб "Ангар".

Про це розповіла Суспільному лучанка.

Збірка вийшла накладом 500 примірників. У ній фотографії подій в Україні весни 2022-го з різних джерел та знімки, які робила сама Марія Вінчук. Дизайном і версткою книги жінка теж займалась сама. Друзі та рідні, говорить жінка, допомагали фінансово і морально.
Лучанка продає свою поетичну збірку про війну, щоб допомогти військовим. ВІДЕО

Марія Вінчук розповіла: що у перший місяць війни не могла спати уночі. Поступово емоції стали настільки сильними, що слова почали складатись у рими. Так почала писати вірші, які впорядкувала у поетичну збірку "100 днів незламності українського народу. Вірші Марії".

"Після трагедії в Бучі було надто багато негативних емоцій, які я вже не могла стримати, я на тижня три замкнулась в собі, але потім направила ці емоції в вірші", – розповідає лучанка.

У книзі є кілька віршів, які присвячені конкретним людям та історіям. Так, прототипами до вірша "Донечка" стала подруга поетки Анастасія Кметь разом із 5-річною донькою Уляною.

Марія Вінчук каже: намагається і далі писати вірші, щоб позбуватися негативних емоцій та допомагати військовим.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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