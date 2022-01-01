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Через Маріуполь у бік Запорізької області пройшла велика колона росіян, – Андрющенко

15 липня зафіксували рух великої колони російської військової техніки в бік Запорізької області.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

"Вчора, 15 липня, через місто велика колона військової техники до 100 одиниць в бік Запоріжської області. В колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів.

Окрім того, по прикордоним з Запоріжською селам Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдат, яких завезено КАМАЗами. Розселяються переважно в примішеннях шкіл. Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом.

З уразуванням заяви Шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво". - наголосив Андрющенко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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