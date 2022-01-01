Волинські медики отримали мобільний шпиталь на колесах. Коли і як він буде працювати
Сьогодні, 12:20
Мобільний шпитальний автомобіль отримало Волинське територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Подарували автівку благодійники з Литви.
Про це розповіла Суспільному гендиректорка Ірина Горавська.
Цією машиною медики будуть їздити в межах області та надаватимуть медичні послуги. Огляди проводитимуть безплатно.
"Акушерсько-гінекологічні бригади тут будуть проводити огляд жінок, тут є апарат УЗД, буде доставлений кулькостоп та різне обладнання, забір аналізів та огляд жінок", – зазначила Ірина Горавська. Також медики планують утворити педіатричні бригади з вузькопрофільними спеціалістами.
Зі слів гендиректорки, литовські лікарі використовували авто п'ять років. Волинськими селами мобільний шпиталь почне їздити в серпні.
Зі слів Ірини Горавської, поява мобільного шпиталю покращить надання послуг в області. Це поки єдиний такий автомобіль в медоб'єднанні. Також медики використовують ідва неонатальні реанімобілі та два реанімобілі для дорослих.
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Про це розповіла Суспільному гендиректорка Ірина Горавська.
Цією машиною медики будуть їздити в межах області та надаватимуть медичні послуги. Огляди проводитимуть безплатно.
"Акушерсько-гінекологічні бригади тут будуть проводити огляд жінок, тут є апарат УЗД, буде доставлений кулькостоп та різне обладнання, забір аналізів та огляд жінок", – зазначила Ірина Горавська. Також медики планують утворити педіатричні бригади з вузькопрофільними спеціалістами.
Зі слів гендиректорки, литовські лікарі використовували авто п'ять років. Волинськими селами мобільний шпиталь почне їздити в серпні.
Зі слів Ірини Горавської, поява мобільного шпиталю покращить надання послуг в області. Це поки єдиний такий автомобіль в медоб'єднанні. Також медики використовують ідва неонатальні реанімобілі та два реанімобілі для дорослих.
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