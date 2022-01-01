Волинські медики отримали мобільний шпиталь на колесах. Коли і як він буде працювати





Про це Ірина Горавська.



Цією машиною медики будуть їздити в межах області та надаватимуть медичні послуги. Огляди проводитимуть безплатно.



"Акушерсько-гінекологічні бригади тут будуть проводити огляд жінок, тут є апарат УЗД, буде доставлений кулькостоп та різне обладнання, забір аналізів та огляд жінок", – зазначила Ірина Горавська. Також медики планують утворити педіатричні бригади з вузькопрофільними спеціалістами.



Зі слів гендиректорки, литовські лікарі використовували авто п'ять років. Волинськими селами мобільний шпиталь почне їздити в серпні.



Зі слів Ірини Горавської, поява мобільного шпиталю покращить надання послуг в області. Це поки єдиний такий автомобіль в медоб'єднанні. Також медики використовують ідва неонатальні реанімобілі та два реанімобілі для дорослих.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мобільний шпитальний автомобіль отримало Волинське територіальне медоб'єднання захисту материнства і дитинства. Подарували автівку благодійники з Литви.Про це розповіла Суспільному гендиректоркаЦією машиною медики будуть їздити в межах області та надаватимуть медичні послуги. Огляди проводитимуть безплатно."Акушерсько-гінекологічні бригади тут будуть проводити огляд жінок, тут є апарат УЗД, буде доставлений кулькостоп та різне обладнання, забір аналізів та огляд жінок", – зазначила Ірина Горавська. Також медики планують утворити педіатричні бригади з вузькопрофільними спеціалістами.Зі слів гендиректорки, литовські лікарі використовували авто п'ять років. Волинськими селами мобільний шпиталь почне їздити в серпні.Зі слів Ірини Горавської, поява мобільного шпиталю покращить надання послуг в області. Це поки єдиний такий автомобіль в медоб'єднанні. Також медики використовують ідва неонатальні реанімобілі та два реанімобілі для дорослих.

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