Курс валют у Луцьку 16 липня





Про це повідомляє



Євро купують за 37,11.



Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,80.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16 липня готівковий курс долара становить 37,22.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 37,11.Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,80.

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