Курс валют у Луцьку 16 липня
Сьогодні, 09:29
16 липня готівковий курс долара становить 37,22.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,11.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,80.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 37,11.
Щодо польського злотого, то його продають за 7,60, а купують - за 7,80.
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