Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, виникла пожежа, – Братчук





Про це



"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.



Ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загиблих та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.



Згодом Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупаційні війська вранці 16 липня вдарили по Одесі.Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук."Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.Ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загиблих та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.Згодом Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.

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