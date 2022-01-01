 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, виникла пожежа, – Братчук

Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, виникла пожежа, – Братчук
Окупаційні війська вранці 16 липня вдарили по Одесі.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.

Ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загиблих та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.

Згодом Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія не взяла під свій контроль трасу «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай
Сьогодні, 10:20
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам
Сьогодні, 08:36
HIMARS в роботі: за останні тижні знищили понад 30 військових об'єктів росіян
Сьогодні, 07:40
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Передайте ще тої смачної»: власник мережі луцьких кав'ярень щомісяця віддає 60 кілограмів кави для ЗСУ
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія не взяла під свій контроль трасу «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай
Сьогодні, 10:20
Курс валют у Луцьку 16 липня
Сьогодні, 09:29
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, виникла пожежа, – Братчук
Сьогодні, 09:10
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам
Сьогодні, 08:36
Схожі новини
Росія не взяла під свій контроль трасу «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай Росія не взяла під свій контроль трасу «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай
Сьогодні, 10:20
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України, – Генштаб Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам
Сьогодні, 08:36
HIMARS в роботі: за останні тижні знищили понад 30 військових об'єктів росіян HIMARS в роботі: за останні тижні знищили понад 30 військових об'єктів росіян
Сьогодні, 07:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія не взяла під свій контроль трасу «Лисичанськ-Бахмут», – Гайдай
Сьогодні, 10:20
 0
Курс валют у Луцьку 16 липня
Сьогодні, 09:29
 0
Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, виникла пожежа, – Братчук
Сьогодні, 09:10
 0
Росія продовжує завдавати ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України, – Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам
Сьогодні, 08:36
 0
Медіа
відео
1/8