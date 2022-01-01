Росіяни завдали ракетного удару по Одесі, виникла пожежа, – Братчук
Сьогодні, 09:10
Окупаційні війська вранці 16 липня вдарили по Одесі.
Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.
Ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загиблих та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.
Згодом Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.
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Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одеса. Не викладаємо відео та фото з локації події. На місці пожежі працюють рятувальники", - написав він.
Ракета влучила в цивільний об’єкт. Інформації про загиблих та поранених поки немає. На місці працюють рятувальники.
Згодом Братчук повідомив, що російська ракета влучила в склад. Постраждалих нема - охоронці дотримувались правил поведінки під час повітряної тривоги та перейши до укриття.
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