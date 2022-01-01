Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам

Саллі Беар живе у Нью-Йорку. Волонтерить від початку повномасштабної війни в Україні.







27 років тому Саллі Баер впродовж чотирьох місяців жила у Луцьку. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз, – каже, – відчуває потребу підтримати українців.



Гроші Саллі збирає через соцмережі. Публікує пости зі зверненнями, таким чином відбувається збір. Каже: гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Цього разу жінка привезла до Луцька 90 турнікетів і 40 кровоспинних засобів для перев’язок поранених Сelox.



"Впродовж трьох днів я назбирала гроші на 240 турнікетів. У США є місце, де для волонтерів роблять знижки, там купую сертифіковані турнікети та привожу в Україну. Там вони коштують по 22-25 доларів", – розповідає Саллі Беар.



Турнікети та медикаменти, що привезла Саллі, – це речі, які обов’язково мусять бути в аптечці у кожного військового. У них постійно є потреба, – каже волонтерка "Ангару" Олександра Шумакова.



В штаб надходить чимало виробів, з категорії "мотлох", – говорить волонтерка Ірина Новосад. Додає: турнікети мають бути сертифіковані, щоб вони не ламалися в руках військових та медиків, від їхньої якості залежить життя.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! живе у Нью-Йорку. Волонтерить від початку повномасштабної війни в Україні. Суспільному розповіла: через знайомих довідалася про волонтерський штаб "Ангар" у Луцьку та почали їм допомагати.27 років тому Саллі Баер впродовж чотирьох місяців жила у Луцьку. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз, – каже, – відчуває потребу підтримати українців.Гроші Саллі збирає через соцмережі. Публікує пости зі зверненнями, таким чином відбувається збір. Каже: гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Цього разу жінка привезла до Луцька 90 турнікетів і 40 кровоспинних засобів для перев’язок поранених Сelox."Впродовж трьох днів я назбирала гроші на 240 турнікетів. У США є місце, де для волонтерів роблять знижки, там купую сертифіковані турнікети та привожу в Україну. Там вони коштують по 22-25 доларів", – розповідає Саллі Беар.Турнікети та медикаменти, що привезла Саллі, – це речі, які обов’язково мусять бути в аптечці у кожного військового. У них постійно є потреба, – каже волонтерка "Ангару"В штаб надходить чимало виробів, з категорії "мотлох", – говорить волонтерка Ірина Новосад. Додає: турнікети мають бути сертифіковані, щоб вони не ламалися в руках військових та медиків, від їхньої якості залежить життя.

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