Американка привозить турнікети та медикаменти луцьким волонтерам
Сьогодні, 08:36
Саллі Беар живе у Нью-Йорку. Волонтерить від початку повномасштабної війни в Україні.
Суспільному розповіла: через знайомих довідалася про волонтерський штаб "Ангар" у Луцьку та почали їм допомагати.
27 років тому Саллі Баер впродовж чотирьох місяців жила у Луцьку. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз, – каже, – відчуває потребу підтримати українців.
Гроші Саллі збирає через соцмережі. Публікує пости зі зверненнями, таким чином відбувається збір. Каже: гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Цього разу жінка привезла до Луцька 90 турнікетів і 40 кровоспинних засобів для перев’язок поранених Сelox.
"Впродовж трьох днів я назбирала гроші на 240 турнікетів. У США є місце, де для волонтерів роблять знижки, там купую сертифіковані турнікети та привожу в Україну. Там вони коштують по 22-25 доларів", – розповідає Саллі Беар.
Турнікети та медикаменти, що привезла Саллі, – це речі, які обов’язково мусять бути в аптечці у кожного військового. У них постійно є потреба, – каже волонтерка "Ангару" Олександра Шумакова.
В штаб надходить чимало виробів, з категорії "мотлох", – говорить волонтерка Ірина Новосад. Додає: турнікети мають бути сертифіковані, щоб вони не ламалися в руках військових та медиків, від їхньої якості залежить життя.
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Суспільному розповіла: через знайомих довідалася про волонтерський штаб "Ангар" у Луцьку та почали їм допомагати.
27 років тому Саллі Баер впродовж чотирьох місяців жила у Луцьку. Тоді організовувала вивчення англійської. Зараз, – каже, – відчуває потребу підтримати українців.
Гроші Саллі збирає через соцмережі. Публікує пости зі зверненнями, таким чином відбувається збір. Каже: гроші надходять з усіх куточків Сполучених Штатів. Цього разу жінка привезла до Луцька 90 турнікетів і 40 кровоспинних засобів для перев’язок поранених Сelox.
"Впродовж трьох днів я назбирала гроші на 240 турнікетів. У США є місце, де для волонтерів роблять знижки, там купую сертифіковані турнікети та привожу в Україну. Там вони коштують по 22-25 доларів", – розповідає Саллі Беар.
Турнікети та медикаменти, що привезла Саллі, – це речі, які обов’язково мусять бути в аптечці у кожного військового. У них постійно є потреба, – каже волонтерка "Ангару" Олександра Шумакова.
В штаб надходить чимало виробів, з категорії "мотлох", – говорить волонтерка Ірина Новосад. Додає: турнікети мають бути сертифіковані, щоб вони не ламалися в руках військових та медиків, від їхньої якості залежить життя.
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