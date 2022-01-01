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HIMARS в роботі: за останні тижні знищили понад 30 військових об'єктів росіян

HIMARS в роботі: за останні тижні знищили понад 30 військових об'єктів росіян
Американські ракетні системи HIMARS допомогли знищити вже понад 30 логістичних об'єктів армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, пише УНІАН.

Основні потреби України зараз, за словами Мотузяника, - засоби протиповітряної дії, щоб збивати російські ракети, і далекобійна артилерія. За ефективністю знаменитих HIMARS, які зараз прекрасно працюють на передовій, українці могли спостерігати протягом останніх тижнів.

"За останні тижні (за допомогою HIMARS - УНІАН) знищено понад 30 логістичних військових об'єктів противника, через що зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знизився", - сказав речник Міноборони.

Коментуючи вчорашній обстріл центру Вінниці Мотузяник назвав його "черговим фактом абсолютно доказового геноциду". Він також зазначив, що лише 30% російських ударів припадають на військові об'єкти, інші 70% – по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Якби у нас була ще більш сучасна і потужна зброя протиповітряної дії, яку, я сподіваюся, незабаром нададуть країни-партнери, ми могли б збити значно більше російських ракет", - зазначив він.

За його словами, ситуація з поставками зброї може змінитися до кінця вересня, коли запрацює ленд-ліз.

"Зараз Україна отримує сучасні зразки озброєння за так званою президентською програмою, президента США. Там виділено 40 мільярдів доларів. Як ми знаємо, вони повинні бути витрачені до кінця вересня. Далі ми очікуємо, що активно запрацює ленд-ліз. Від нього ми очікуємо позитивного ефекту, тому що Україна зможе сама обирати зразки озброєння, військової техніки, які будуть необхідні в той чи інший момент", - зазначив він.

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Теги: Росія, Україна, війна
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