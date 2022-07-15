По 100 тисяч: в Україні відновили виплати звільненим з російського полону українцям і тим, хто ще перебуває в неволі
Сьогодні, 03:05
В Україні відновили виплати звільненим з російського полону українцям і тим, хто ще перебуває в неволі.
Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише LB.ua.
МінТОТ відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їхній соціальний захист.
Учора на засіданні ухвалили рішення відновити виплати полоненим. Йдеться про 121 українця.
"Ці люди опинилися в полоні в різні роки з початку збройної агресії рф проти України з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються окупантами. Зокрема, 106 українців визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії рф. 47 з них вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року. Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн", - повідомили в міністерстві.
По 100 тисяч гривень на правову допомогу призначила комісія 15 родинам незаконно ув’язнених українців. Їх незаконно утримують в РФ через громадську, політичну чи професійну діяльність.
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Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пише LB.ua.
МінТОТ відновило роботу Міжвідомчої комісії з розгляду питань, пов’язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, та здійсненням заходів, спрямованих на їхній соціальний захист.
Учора на засіданні ухвалили рішення відновити виплати полоненим. Йдеться про 121 українця.
"Ці люди опинилися в полоні в різні роки з початку збройної агресії рф проти України з 2014 року та були звільнені або досі незаконно утримуються окупантами. Зокрема, 106 українців визнані Міжвідомчою комісією позбавленими свободи внаслідок збройної агресії рф. 47 з них вдалося визволити вже після 24 лютого 2022 року. Всім їм виплатять одноразову грошову допомогу в розмірі 100 тис. грн", - повідомили в міністерстві.
По 100 тисяч гривень на правову допомогу призначила комісія 15 родинам незаконно ув’язнених українців. Їх незаконно утримують в РФ через громадську, політичну чи професійну діяльність.
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