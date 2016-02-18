Черги біля луцьких банків: за чим стоять люди і що кажуть в фінустановах

Ірина Козачук, більшість людей у черзі – пенсіонери, які сподіваються отримати грошову допомогу від міжнародних організацій.







Черги, список і сподівання

Для того, щоб на вулиці не було суперечок через черги – люди сформували список – каже пенсіонерка Марія. Нині в списку – більше сотні людей.



"Ніхто нічого не говорить за виплати, от стоїмо. Пішла між людьми така мова, та й усно, всі ідуть, стоять. Але хтозна чи буде та виплата, чи ні. Ніхто нічого не знає", – говорить жінка.



Лучанка Емілія Олійник в черзі біля одного з відділень "А-Банку" з сьомої ранку. Зайти в приміщення жінка змогла об 11-й. "Сказали, що гроші, якщо поступлять, то мені прийти з карточкою і я отримаю", – розповіла пенсіонерка Суспільному.



Яку суму грошей, від кого і за що має отримати Емілія Олійник не знає.



Про те, звідки черга та за чим стоять, люди перепитують один в одного. Хтось лишається і теж стає в чергу, хтось – йде геть.



Що кажуть банкіри



У відділенні "А-Банку" на вулиці Винниченка відмовилися роз’яснити Суспільному що за виплати й картки вони оформлюють і чому перед входом черга. Працівниця банку сказала писати інфозапит на центральний офіс у Дніпрі.



За коментарем Суспільне також звернулося у "ПриватБанк". Зі слів заступниці керівника одного з відділень банку Ірина Козачук, ажіотаж спостерігають впродовж тижня. Банкіри допомагають пенсіонерам скористатися додатком "Є-Допомога".



Ірина Козачук каже: насправді кожен клієнт може самостійно оформити цю допомогу на платформі "Є-Допомога". "Заповнюються свої особисті дані : паспорт, код, телефон, адреса і айбанк картки для виплат, на яку йде ця допомога. Допомога ця іде від міжнародних організацій і тільки вони визначають чи попадає та, чи інша категорія під цю виплату. Тому саме вони визначають суми і чи клієнту піде та виплата", – додала вона.



Хто претендує на грошову допомогу і в якій сумі може її отримати Суспільне також запитало у Волинської військово-цивільної адміністрації. Там надати детальне роз'яснення обіцяють в понеділок, 18 липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку – черги біля двох банківських установ: "Приват Банк" та "А-Банк". Як розповіла працівниця однієї з фінустанов, більшість людей у черзі – пенсіонери, які сподіваються отримати грошову допомогу від міжнародних організацій. Суспільне поспілкувалося з людьми, які по декілька годин проводять у черзі та представниками фінустанов.Черги, список і сподіванняДля того, щоб на вулиці не було суперечок через черги – люди сформували список – каже пенсіонерка Марія. Нині в списку – більше сотні людей."Ніхто нічого не говорить за виплати, от стоїмо. Пішла між людьми така мова, та й усно, всі ідуть, стоять. Але хтозна чи буде та виплата, чи ні. Ніхто нічого не знає", – говорить жінка.Лучанкав черзі біля одного з відділень "А-Банку" з сьомої ранку. Зайти в приміщення жінка змогла об 11-й. "Сказали, що гроші, якщо поступлять, то мені прийти з карточкою і я отримаю", – розповіла пенсіонерка Суспільному.Яку суму грошей, від кого і за що має отримати Емілія Олійник не знає.Про те, звідки черга та за чим стоять, люди перепитують один в одного. Хтось лишається і теж стає в чергу, хтось – йде геть.У відділенні "А-Банку" на вулиці Винниченка відмовилися роз’яснити Суспільному що за виплати й картки вони оформлюють і чому перед входом черга. Працівниця банку сказала писати інфозапит на центральний офіс у Дніпрі.За коментарем Суспільне також звернулося у "ПриватБанк". Зі слів заступниці керівника одного з відділень банку Ірина Козачук, ажіотаж спостерігають впродовж тижня. Банкіри допомагають пенсіонерам скористатися додатком "Є-Допомога".Ірина Козачук каже: насправді кожен клієнт може самостійно оформити цю допомогу на платформі "Є-Допомога". "Заповнюються свої особисті дані : паспорт, код, телефон, адреса і айбанк картки для виплат, на яку йде ця допомога. Допомога ця іде від міжнародних організацій і тільки вони визначають чи попадає та, чи інша категорія під цю виплату. Тому саме вони визначають суми і чи клієнту піде та виплата", – додала вона.Хто претендує на грошову допомогу і в якій сумі може її отримати Суспільне також запитало у Волинської військово-цивільної адміністрації. Там надати детальне роз'яснення обіцяють в понеділок, 18 липня.

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