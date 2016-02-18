Черги біля луцьких банків: за чим стоять люди і що кажуть в фінустановах

Черги біля луцьких банків: за чим стоять люди і що кажуть в фінустановах
У Луцьку – черги біля двох банківських установ: "Приват Банк" та "А-Банк". Як розповіла працівниця однієї з фінустанов Ірина Козачук, більшість людей у черзі – пенсіонери, які сподіваються отримати грошову допомогу від міжнародних організацій.

Суспільне поспілкувалося з людьми, які по декілька годин проводять у черзі та представниками фінустанов.

Черги, список і сподівання
Для того, щоб на вулиці не було суперечок через черги – люди сформували список – каже пенсіонерка Марія. Нині в списку – більше сотні людей.

"Ніхто нічого не говорить за виплати, от стоїмо. Пішла між людьми така мова, та й усно, всі ідуть, стоять. Але хтозна чи буде та виплата, чи ні. Ніхто нічого не знає", – говорить жінка.

Лучанка Емілія Олійник в черзі біля одного з відділень "А-Банку" з сьомої ранку. Зайти в приміщення жінка змогла об 11-й. "Сказали, що гроші, якщо поступлять, то мені прийти з карточкою і я отримаю", – розповіла пенсіонерка Суспільному.

Яку суму грошей, від кого і за що має отримати Емілія Олійник не знає.

Про те, звідки черга та за чим стоять, люди перепитують один в одного. Хтось лишається і теж стає в чергу, хтось – йде геть.

Що кажуть банкіри

У відділенні "А-Банку" на вулиці Винниченка відмовилися роз’яснити Суспільному що за виплати й картки вони оформлюють і чому перед входом черга. Працівниця банку сказала писати інфозапит на центральний офіс у Дніпрі.

За коментарем Суспільне також звернулося у "ПриватБанк". Зі слів заступниці керівника одного з відділень банку Ірина Козачук, ажіотаж спостерігають впродовж тижня. Банкіри допомагають пенсіонерам скористатися додатком "Є-Допомога".

Ірина Козачук каже: насправді кожен клієнт може самостійно оформити цю допомогу на платформі "Є-Допомога". "Заповнюються свої особисті дані : паспорт, код, телефон, адреса і айбанк картки для виплат, на яку йде ця допомога. Допомога ця іде від міжнародних організацій і тільки вони визначають чи попадає та, чи інша категорія під цю виплату. Тому саме вони визначають суми і чи клієнту піде та виплата", – додала вона.

Хто претендує на грошову допомогу і в якій сумі може її отримати Суспільне також запитало у Волинської військово-цивільної адміністрації. Там надати детальне роз'яснення обіцяють в понеділок, 18 липня.

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Теги: Волинь, Луцьк, банк, черги
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