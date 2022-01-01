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Під час боїв за Маріуполь українські захисники знищили понад 6 тисяч окупантів

Під час боїв за Маріуполь українські захисники знищили понад 6 тисяч окупантів
Під час боїв за Маріуполь українські військові знищили понад 6 тис. російських окупантів.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНІАН.

Враховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях у місті.

За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру звозять у приміщення ринку "Азовський". Там росіян "складають" в холодильники для зберігання м’яса.

"Завезли близько 4 тис. тіл росіян в травні-червні. Трупи російських солдатів з боку наступу Запорізької області, що позбирали на полі бою. Їх щоденно малими партіями по 30-50 тіл вивозять в бік Новоазовська та росії", - зазначив Андрющенко.

При цьому він зазначив, що вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали - одразу спалювали в мобільних крематоріях.

"З огляду на отриману інформацію про російський морг та кількість трупів окупантів (біля 4 тис.) лише з одного з трьох напрямів атаки на Маріуполь, маємо ще одне підтвердження того, що Героїчний Гарнізон Маріуполя знищив щонайменш 6,5 тис. живої сили окупантів", - повідомив Андрющенко.

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Теги: Росія, Україна, війна
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