Під час боїв за Маріуполь українські захисники знищили понад 6 тисяч окупантів





Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, пише



Враховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях у місті.



За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру звозять у приміщення ринку "Азовський". Там росіян "складають" в холодильники для зберігання м’яса.



"Завезли близько 4 тис. тіл росіян в травні-червні. Трупи російських солдатів з боку наступу Запорізької області, що позбирали на полі бою. Їх щоденно малими партіями по 30-50 тіл вивозять в бік Новоазовська та росії", - зазначив Андрющенко.



При цьому він зазначив, що вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали - одразу спалювали в мобільних крематоріях.



"З огляду на отриману інформацію про російський морг та кількість трупів окупантів (біля 4 тис.) лише з одного з трьох напрямів атаки на Маріуполь, маємо ще одне підтвердження того, що Героїчний Гарнізон Маріуполя знищив щонайменш 6,5 тис. живої сили окупантів", - повідомив Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Під час боїв за Маріуполь українські військові знищили понад 6 тис. російських окупантів.Про це повідомив радник міського голови Маріуполя, пише УНІАН Враховуючи кількість нових моргів в Маріуполі, стало можливо вирахувати, скільки окупантів загинуло в боях у місті.За даними радника міського голови, мертвих окупантів та їхню агентуру звозять у приміщення ринку "Азовський". Там росіян "складають" в холодильники для зберігання м’яса."Завезли близько 4 тис. тіл росіян в травні-червні. Трупи російських солдатів з боку наступу Запорізької області, що позбирали на полі бою. Їх щоденно малими партіями по 30-50 тіл вивозять в бік Новоазовська та росії", - зазначив Андрющенко.При цьому він зазначив, що вбитих росіян з лінії наступу Новоазовська не ховали - одразу спалювали в мобільних крематоріях."З огляду на отриману інформацію про російський морг та кількість трупів окупантів (біля 4 тис.) лише з одного з трьох напрямів атаки на Маріуполь, маємо ще одне підтвердження того, що Героїчний Гарнізон Маріуполя знищив щонайменш 6,5 тис. живої сили окупантів", - повідомив Андрющенко.

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