16 липня на Волині: гортаючи календар

16 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження ексдепутат Волинської обласної ради, ексректор Луцького НТУ Петро Савчук (на фото).

Також день народження 16 липня у волинських журналісток: Ніни Долінчук, Діани Коротєєвої, Ольги Зейлик і Наталки Теребенець, громадської активістки Катерини Шкльоди та співачки Тетяни Власової.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр, Анатолій та Марк.

Бажаємо усім здоров’я, радості від життя та достатку.

16 липня 1616 року заклали наріжний камінь костьолу Петра і Павла у Луцьку.

У цей день 1993 року президент України Леонід Кравчук підписав указ про створення на базі Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки Волинського державного університету.

А 2007 року 16 липня сталася одна з найбільших фосфорних екологічних катастроф, яка зачепила й Волинь, зокрема Горохівський район. Тоді у селі Ожидів на Львівщині 15 цистерн з жовтим фосфором зійшли з колії.

Через витік фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння, зона ураження якої становила близько 90 квадратних кілометрів. Жителів найближчих сіл тимчасово відселили.

У 2012 році голова Волинської ОДА Борис Клімчук призначив нового директора в історико-культурний заповідник "Старий Луцьк". Ним став Павло Рудецький.

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Теги: Волинь, календар
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