Добрі новини від ВолиньPost за 15 липня

Попри увесь негатив, не варто піддаватися депресивному настрою. Війна в країні досі триває, однак добрі новини є щодня. Світло обов'язково переможе темряву, а ми неодмінно святкуватимемо перемогу над рашистами. Аби її пришвидшити, слід підтримувати бойовий дух, вірити у ЗСУ і всіляко допомагати війську у тилу.А ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і у постійній рубрицізнижувати рівень негативного контенту. Далі у підбірці – лише позитив.Протягом минулого тижня гвардійці підбили 2 літаки Су-25, спільно з артилеристами ЗСУ знищили дві російські артсистеми «Нона-К» та провели евакуацію понад 20 осіб з прифронтових міст.Літаки підбив строковик! На рахунку героя-гвардійця вже п’ять ворожих літаків.Український нападник, вихованець луцької "Волині"забив ще 2 голи у Бельгії. Перемозі команди українця не завадив навіть його змарнований момент.Замість пишних святкувань учні 11-В, 11-Б та 11-А класів ліцею №1 міста Камінь-Каширський зібрали кошти та придбали для бійців три оптичні прилади, з допомогою яких їм легше буде нищити ворогів.Після символічної урочистості з нагоди вручення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти випускники передали пристрої нічного бачення волонтерам, щоб ті відправили їх захисникам. І вже сьогодні один з них у 14-ій ОМБр, один — на прикордонних позиціях з Білоруссю. Ще один — в дорозі до бійців 14-ої ОМБр.Традиційна і дуже добра статистика. Загальні втрати ворога від початку повномасштабного вторгнення склали:особового складу - 38000 (+130) осіб,танків – 1672 (+5),бойових броньованих машин – 3866 (+14),артилерійських систем – 842 (+2),РСЗВ – 247,засобів ППО – 109,літаків – 220 (+1),гелікоптерів – 188,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 681,крилатих ракет – 155,кораблів/катерів – 15,автомобільної техніки та автоцистерн – 2731 (+11),спеціальної техніки – 67.Міжнародне рейтингове агентство Moody's 14 липня заявило, що виплати за зовнішнім боргом Білорусі в місцевих рублях є дефолтом. До 29 червня Білорусь мала виплатити купон за єврооблігаціями-2027 в еквіваленті 22,9 млн доларів, але виплатила купон у білоруських рублях.Асоціація родин захисників «Азовсталі» запрошує усіх лучан долучитися до благодійної акції на підтримку бійців полку «Азов», які все ще у полоні.прийти на анонсовану точку збору у зручному одязі;роздрукувати заздалегідь або взяти на місці в організаторів номер;пробігти обрану дистанцію, викласти фото у соцмережі з тегом #runforazovstal;розповісти у дописі про героїчну оборону Маріуполя.Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передав на потреби волинських військових два авто швидкої допомоги, обладнання для транспортування поранених та автомобільні шини. Адже допомагати Збройним силам України – це наближати нашу перемогу.«Це можливо абсолютно (закінчення війни до кінця цього року – ред.). Я можу це сказати, хоч я і юрист, але який вже трошечки з військовими спілкується. Навіть з військової точки зору, це абсолютно реалістичний план – звільнення щонайменше наших територій станом на 23 лютого 2022 року», – заявив міністр оборони