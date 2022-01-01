Над Київщиною збили російську ракету, – ОВА
Сьогодні, 22:59
Сьогодні ввечері, 15 липня, в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета.
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби.
"Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку", - наголосив Кулеба.
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Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби.
"Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку", - наголосив Кулеба.
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