Над Київщиною збили російську ракету, – ОВА





Про це Олексій Кулеба.



Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби.



"Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку", - наголосив Кулеба.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні ввечері, 15 липня, в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета.Про це повідомив г олова Київської ОВАПопередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби."Закликаю всіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог. Не ігноруйте небезпеку", - наголосив Кулеба.

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