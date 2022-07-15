Китай продає Росії товари, необхідні їй для продовження війни проти України, – WSJ





Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише



За даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 мільйонів доларів США у порівнянні з попереднім роком, тоді як експорт інших компонентів, таких як друкованих плат, зріс у відсотках двозначних цифр.



Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.



Минулого місяця Міністерство торгівлі додало п’ять китайських виробників електроніки до торгового чорного списку за допомогу оборонній промисловості Росії як до вторгнення, так і після його початку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китайський експорт до Росії мікрочіпів та інших електронних компонентів і сировини, у тому числі такої, що має військове застосування, зріс після вторгнення Москви в Україну, ускладнюючи санкційні зусилля США та їх союзників.Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише LB.ua За даними китайської митниці, за перші п’ять місяців 2022 року поставки мікросхем із Китаю до Росії зросли більш ніж удвічі до приблизно 50 мільйонів доларів США у порівнянні з попереднім роком, тоді як експорт інших компонентів, таких як друкованих плат, зріс у відсотках двозначних цифр.Обсяги експорту оксиду алюмінію, який використовується для виготовлення металевого алюмінію, важливого матеріалу у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості, у 400 разів перевищили показники минулого року.Минулого місяця Міністерство торгівлі додало п’ять китайських виробників електроніки до торгового чорного списку за допомогу оборонній промисловості Росії як до вторгнення, так і після його початку.

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