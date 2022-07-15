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В Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270, – Резніков

В Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270, – Резніков
В Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише LB.ua.

"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає милосердя до ворога", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, що на початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

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Теги: Росія, Україна, війна
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