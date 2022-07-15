В Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270, – Резніков





Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков, пише



"Вони стануть хорошою компанією для HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає милосердя до ворога", - підкреслив міністр.



Нагадаємо, що на початку червня Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

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