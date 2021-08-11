Уряд продовжить виплачувати субсидії під час опалювального сезону





Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає



"Ще одне питання, яке напряму стосується опалювального сезону, — це тарифи та субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Так само Уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - повідомив Шмигаль.



Окрім того, він повідомив, що лише цього місяця ми домовилися зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів під час опалювального сезону.Про це повідомив прем’єр-міністр Українина засіданні уряду, передає УНН "Ще одне питання, яке напряму стосується опалювального сезону, — це тарифи та субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Так само Уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - повідомив Шмигаль.Окрім того, він повідомив, що лише цього місяця ми домовилися зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

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