Уряд продовжить виплачувати субсидії під час опалювального сезону

Уряд продовжить виплачувати субсидії під час опалювального сезону
Кабінет міністрів України продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів під час опалювального сезону.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, передає УНН.

"Ще одне питання, яке напряму стосується опалювального сезону, — це тарифи та субсидії. Як і обіцяли, всі тарифи цієї зими залишаються без змін. Так само Уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів", - повідомив Шмигаль.

Окрім того, він повідомив, що лише цього місяця ми домовилися зі Світовим банком та ЄБРР про виділення Україні більш ніж 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

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Теги: Уряд, субсидії, виплати
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