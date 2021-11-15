Волинським бійцям передали позашляховик для виконання завдань. ФОТО

Волинським бійцям передали позашляховик для виконання завдань. ФОТО
Чергове авто для виконання бойових завдань передали для одного із волинських військових підрозділів.

Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Знайти машину вдалося завдяки співпраці Волинської ОВА із благодійниками, котрі привезли транспорт з-за кордону.

Військові відзначили, що таке авто нараді дуже потрібно та допомагатиме бійцям на передовій.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, два авто швидкої допомоги передали для волинських військових.
Волинським бійцям передали позашляховик для виконання завдань. ФОТО
Волинським бійцям передали позашляховик для виконання завдань. ФОТО

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Теги: Волинь, бійці, машина
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