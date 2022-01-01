Погода на завтра, 16 липня, у Луцьку та Волинській області
Сьогодні, 20:00
У суботу, 16 липня, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура вночі становитиме 14-11⁰ тепла, вдень прогнозують 20-21⁰ тепла.
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Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.
У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Температура вночі становитиме 14-11⁰ тепла, вдень прогнозують 20-21⁰ тепла.
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