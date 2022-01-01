Погода на завтра, 16 липня, у Луцьку та Волинській області





Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.



У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.



Температура вночі становитиме 14-11⁰ тепла, вдень прогнозують 20-21⁰ тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 16 липня, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.Температура вночі становитиме 14-11⁰ тепла, вдень прогнозують 20-21⁰ тепла.

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