Погода на завтра, 16 липня, у Луцьку та Волинській області

Погода на завтра, 16 липня, у Луцьку та Волинській області
У суботу, 16 липня, на Волині буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13⁰ тепла, вдень 18-23⁰ тепла.

У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Температура вночі становитиме 14-11⁰ тепла, вдень прогнозують 20-21⁰ тепла.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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