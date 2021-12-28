Для волинських бійців передали дві автівки «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 13:42
Два авто швидкої допомоги передали для волинських військових.
Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передав на потреби волинських військових два авто швидкої допомоги, обладнання для транспортування поранених та автомобільні шини.
"Допомагати Збройним силам України – це наближати нашу перемогу. Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф це чітко розуміє і відразу відгукнувся, коли ми звернулись із такою потребою. Дякуємо кожному за допомогу. Особливо ту, що рятує нашим бійцям життя", - написав Погуляйко.
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Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передав на потреби волинських військових два авто швидкої допомоги, обладнання для транспортування поранених та автомобільні шини.
"Допомагати Збройним силам України – це наближати нашу перемогу. Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф це чітко розуміє і відразу відгукнувся, коли ми звернулись із такою потребою. Дякуємо кожному за допомогу. Особливо ту, що рятує нашим бійцям життя", - написав Погуляйко.
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