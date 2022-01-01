У Кременчуці пролунали вибухи
Сьогодні, 21:41
Ввечері, 15 липня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом", - повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Нагадаємо, 27 червня росіяни вдарили ракетами по Кременчуку Полтавської області: поцілили в торговий центр.
Фото ілюстративне.
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Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом", - повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Нагадаємо, 27 червня росіяни вдарили ракетами по Кременчуку Полтавської області: поцілили в торговий центр.
Фото ілюстративне.
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