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У Кременчуці пролунали вибухи

У Кременчуці пролунали вибухи
Ввечері, 15 липня, під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Кременчуці.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Кременчуці пролунали вибухи. Деталі згодом", - повідомив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Нагадаємо, 27 червня росіяни вдарили ракетами по Кременчуку Полтавської області: поцілили в торговий центр.

Фото ілюстративне.

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Теги: Росія, Україна, війна
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