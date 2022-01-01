Уже відомо про понад 20 загиблих внаслідок обстрілу торгового центру у Кременчуці

Вже відомо про загибель понад 20 людей внаслідок ракетного удару по торговому центру Кременчука, що стався учора, 27 червня.Про це повідомив заступник керівника Офісу президентапід час брифінгу 28 червня."Вчора окупанти завдали підступного ракетного удару по торговельному центру у Кременчуці, коли там перебували близько тисячі людей.Уже відомо про понад 20 загиблих та 59 поранених, з яких 25 госпіталізовано", - сказав Тимошенко.За його словами, також є понад 40 заяв від родичів про безвісти зниклих, які могли перебувати під час обстрілу у торговельному центрі.Нагадаємо, російські війська. Там перебувала приблизно тисяча людей. За попередніми даними, частина з них встигла покинути приміщення після сигналу повітряної тривоги.