СБУ затримала коригувальника вогню по Яворівському полігону на Львівщині





Про це повідомила пресслужба



Контррозвідники української спецслужби встановили: інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у Телеграм-каналі.







Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.



Заходи з припинення злочинної діяльності здійснювали контррозвідники та слідчі СБУ Львівщини під за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Яворівському військовому полігону на Львівщині.Про це повідомила пресслужба СБУ Контррозвідники української спецслужби встановили: інформацію ворогу передавав колишній працівник КДБ. Точні локації з позначками на карті він надсилав куратору через спеціально прихований чат у Телеграм-каналі. Внаслідок ракетних обстрілів по Яворівському полігону загинуло понад 50 військовослужбовців, ще майже 150 отримали поранення.Наразі агенту РФ повідомлено про підозру за ч. 1. ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.Додатково контррозвідники СБУ досліджують факт, що цей чоловік міг передавати інформацію щодо дислокації іноземного легіону на території військового полігону.Заходи з припинення злочинної діяльності здійснювали контррозвідники та слідчі СБУ Львівщини під за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію