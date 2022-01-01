Російські окупанти викрали мера Херсона

Російські окупанти викрали мера Херсона
Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва.

Про це повідомляє його радниця Галина Ляшевська.

Ігор Колихаєв залишався у Херсоні, незважаючи на окупацію міста та призначення окупантами свого ставленика на роль мера.

"Вони забрали Колихаєва Ігоря", - написала Ляшевська у Facebook.

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Теги: окупанти, викрали, мер Херсона, Колихаєв
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