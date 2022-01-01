Російські окупанти викрали мера Херсона

Ігоря Колихаєва.



Про це Галина Ляшевська.



Ігор Колихаєв залишався у Херсоні, незважаючи на окупацію міста та призначення окупантами свого ставленика на роль мера.



"Вони забрали Колихаєва Ігоря", - написала Ляшевська у Facebook.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти викрали міського голову ХерсонаПро це повідомляє його радницяІгор Колихаєв залишався у Херсоні, незважаючи на окупацію міста та призначення окупантами свого ставленика на роль мера."Вони забрали Колихаєва Ігоря", - написала Ляшевська у Facebook.

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