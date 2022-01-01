На Одещині збили ракету, запущену з Криму
Сьогодні, 12:45
Російські війська 28 червня атакували Одеську область крилатою ракетою типу "Онікс".
Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.
Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська випустили по Миколаєву 8 ракет вранці 28 червня, є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.
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Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Ворог вкотре атакував Одещину крилатою ракетою типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон", що розташований в тимчасово окупованому Криму.
Ранком була спроба вдарити по Ізмаїльському району, але силами протиповітряної оборони ракету знищено над морем", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська випустили по Миколаєву 8 ракет вранці 28 червня, є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.
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