Встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці





Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє



Також встановили імена льотчиків, які скоїли злочин.



"Аналітики СБУ та Національної поліції встановили який саме полк авіації скоїв цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який здійснив фатальні постріли", - розповів він.



Внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торгово-розважальному центру в Кременчуці.Про це заявив міністр внутрішніх справ Україниповідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.Також встановили імена льотчиків, які скоїли злочин."Аналітики СБУ та Національної поліції встановили який саме полк авіації скоїв цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який здійснив фатальні постріли", - розповів він.Внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру в Кременчуці загинули 14 людей , ще 59 отримали поранення і травми.

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