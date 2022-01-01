Встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці

Встановили імена російських льотчиків, які вчинили удар по ТЦ в Кременчуці
Аналітики Служби безпеки України та Національної поліції встановили полк російської авіації, який здійснив ракетний удар по торгово-розважальному центру в Кременчуці.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Також встановили імена льотчиків, які скоїли злочин.

"Аналітики СБУ та Національної поліції встановили який саме полк авіації скоїв цей злочин. Вже є перші імена льотчиків, які злітали на ТУ-22, який здійснив фатальні постріли", - розповів він.

Внаслідок обстрілу росіянами торговельного центру в Кременчуці загинули 14 людей, ще 59 отримали поранення і травми.

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Теги: Кременчук, Монастирський
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