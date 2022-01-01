Україна повернула додому 46 тіл загиблих захисників





Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.



Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники “Азовсталі”.



Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники “Азовсталі”.Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.

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