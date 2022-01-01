Україна повернула додому 46 тіл загиблих захисників
Сьогодні, 12:23
В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники “Азовсталі”.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники “Азовсталі”.
Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російські окупанти викрали мера Херсона
Сьогодні, 13:00
На Одещині збили ракету, запущену з Криму
Сьогодні, 12:45
Україна повернула додому 46 тіл загиблих захисників
Сьогодні, 12:23
На Волині втопилися двоє чоловіків
Сьогодні, 12:02
Медіа