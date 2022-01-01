Україна повернула додому 46 тіл загиблих захисників

Україна повернула додому 46 тіл загиблих захисників
В Запорізькій області відбулася чергова операція з повернення тіл загиблих українських військовослужбовців.

Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Україна повернула тіла 46 героїчних оборонців для гідного їх поховання. З них 21 – захисники “Азовсталі”.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ЗСУ та інших силових структур України.


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Теги: обмін тілами, Росія, Україна
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