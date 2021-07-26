На Волині втопилися двоє чоловіків





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Учора, 27 червня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку у селі Ботин Луцького району втопився чоловік. Рятувальники дістали тіло 36-річного жителя Луцького району.



Ще один



"Застерігаємо громадян купатися лише у в обладнаних для цього місцях. Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми, а також не купайтеся у нетверезому стані. Адже від цього залежить ваше життя та близьких", - наголошують у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині на водоймах втопилися двоє чоловіків.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Учора, 27 червня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку у селі Ботин Луцького району втопився чоловік. Рятувальники дістали тіло 36-річного жителя Луцького району.Ще один нещасний випадок трапився учора ввечері на теремнівському ставку у Луцьку . Чоловік пірнув у воду та зник. Очевидці на місце викликали рятувальників. Тіло чоловіка дістали із водойми сьогодні вранці, 28 червня. Нині поліцейські встановлюють його особу."Застерігаємо громадян купатися лише у в обладнаних для цього місцях. Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми, а також не купайтеся у нетверезому стані. Адже від цього залежить ваше життя та близьких", - наголошують у поліції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію