На Волині втопилися двоє чоловіків

На Волині втопилися двоє чоловіків
На Волині на водоймах втопилися двоє чоловіків.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Учора, 27 червня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку у селі Ботин Луцького району втопився чоловік. Рятувальники дістали тіло 36-річного жителя Луцького району.

Ще один нещасний випадок трапився учора ввечері на теремнівському ставку у Луцьку. Чоловік пірнув у воду та зник. Очевидці на місце викликали рятувальників. Тіло чоловіка дістали із водойми сьогодні вранці, 28 червня. Нині поліцейські встановлюють його особу.

"Застерігаємо громадян купатися лише у в обладнаних для цього місцях. Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми, а також не купайтеся у нетверезому стані. Адже від цього залежить ваше життя та близьких", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, ставок, потопельники
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