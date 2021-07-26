На Волині втопилися двоє чоловіків
Сьогодні, 12:02
На Волині на водоймах втопилися двоє чоловіків.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 27 червня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку у селі Ботин Луцького району втопився чоловік. Рятувальники дістали тіло 36-річного жителя Луцького району.
Ще один нещасний випадок трапився учора ввечері на теремнівському ставку у Луцьку. Чоловік пірнув у воду та зник. Очевидці на місце викликали рятувальників. Тіло чоловіка дістали із водойми сьогодні вранці, 28 червня. Нині поліцейські встановлюють його особу.
"Застерігаємо громадян купатися лише у в обладнаних для цього місцях. Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми, а також не купайтеся у нетверезому стані. Адже від цього залежить ваше життя та близьких", - наголошують у поліції.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Учора, 27 червня, близько 20:30 до поліції надійшло повідомлення про те, що на місцевому ставку у селі Ботин Луцького району втопився чоловік. Рятувальники дістали тіло 36-річного жителя Луцького району.
Ще один нещасний випадок трапився учора ввечері на теремнівському ставку у Луцьку. Чоловік пірнув у воду та зник. Очевидці на місце викликали рятувальників. Тіло чоловіка дістали із водойми сьогодні вранці, 28 червня. Нині поліцейські встановлюють його особу.
"Застерігаємо громадян купатися лише у в обладнаних для цього місцях. Не дозволяйте дітям самостійно відвідувати водойми, а також не купайтеся у нетверезому стані. Адже від цього залежить ваше життя та близьких", - наголошують у поліції.
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