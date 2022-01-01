У Луцьку у Теремнівському ставку шукають потопельника
Сьогодні, 10:28
На Теремнівському ставку в Луцьку тривають пошуки людини, яка імовірно потонула вчора ввечері, 27 червня, на цій водоймі.
Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.
До робіт залучено відділення водолазно-рятувальних робіт у кількості 4 чоловіків, одна одиниця техніки.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил безпечного відпочинку на водних об’єктах!" - наголошують рятувальники
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Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.
До робіт залучено відділення водолазно-рятувальних робіт у кількості 4 чоловіків, одна одиниця техніки.
"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил безпечного відпочинку на водних об’єктах!" - наголошують рятувальники
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