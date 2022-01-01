У Луцьку у Теремнівському ставку шукають потопельника

У Луцьку у Теремнівському ставку шукають потопельника
На Теремнівському ставку в Луцьку тривають пошуки людини, яка імовірно потонула вчора ввечері, 27 червня, на цій водоймі.

Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.

До робіт залучено відділення водолазно-рятувальних робіт у кількості 4 чоловіків, одна одиниця техніки.

"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил безпечного відпочинку на водних об’єктах!" - наголошують рятувальники

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Теги: Волинь, Луцьк, потопельник
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