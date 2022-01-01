У Луцьку у Теремнівському ставку шукають потопельника





Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.



До робіт залучено відділення водолазно-рятувальних робіт у кількості 4 чоловіків, одна одиниця техніки.



"Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил безпечного відпочинку на водних об’єктах!" - наголошують рятувальники

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Теремнівському ставку в Луцьку тривають пошуки людини, яка імовірно потонула вчора ввечері, 27 червня, на цій водоймі.Про це повідомила пресслужба рятувальників Волині.До робіт залучено відділення водолазно-рятувальних робіт у кількості 4 чоловіків, одна одиниця техніки."Закликаємо громадян суворо дотримуватись правил безпечного відпочинку на водних об’єктах!" - наголошують рятувальники

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