Війна з Росією забрала життя волинянина Валентина Грони
Сьогодні, 10:52
У запеклому бою з російським загарбником загинув житель Устилузької громади Валентин Грона.
Про це пишуть на сторінці громади у фейсбук.
28 червня 2022 року у громаді оголосили Днем жалоби через загибель уродженця села Хотячів Валентина Грони.
Зустрічатимуть Героя сьогодні, 28 червня.
"Прохання всіх не байдужих віддати шану загиблому Герою, утворивши живий коридор по вулицях Володимирська- І.Франка - Пархоменка. Приблизний час буде повідомлено", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!
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Про це пишуть на сторінці громади у фейсбук.
28 червня 2022 року у громаді оголосили Днем жалоби через загибель уродженця села Хотячів Валентина Грони.
Зустрічатимуть Героя сьогодні, 28 червня.
"Прохання всіх не байдужих віддати шану загиблому Герою, утворивши живий коридор по вулицях Володимирська- І.Франка - Пархоменка. Приблизний час буде повідомлено", - йдеться у дописі.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!
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