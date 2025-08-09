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Війна з Росією забрала життя волинянина Валентина Грони

Війна з Росією забрала життя волинянина Валентина Грони
У запеклому бою з російським загарбником загинув житель Устилузької громади Валентин Грона.

Про це пишуть на сторінці громади у фейсбук.

28 червня 2022 року у громаді оголосили Днем жалоби через загибель уродженця села Хотячів Валентина Грони.

Зустрічатимуть Героя сьогодні, 28 червня.

"Прохання всіх не байдужих віддати шану загиблому Герою, утворивши живий коридор по вулицях Володимирська- І.Франка - Пархоменка. Приблизний час буде повідомлено", - йдеться у дописі.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!


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Теги: Валентин Грона, Устилуг, загинув, військовий
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