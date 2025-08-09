Війна з Росією забрала життя волинянина Валентина Грони

Валентин Грона.



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28 червня 2022 року у громаді оголосили Днем жалоби через загибель уродженця села Хотячів Валентина Грони.



Зустрічатимуть Героя сьогодні, 28 червня.



"Прохання всіх не байдужих віддати шану загиблому Герою, утворивши живий коридор по вулицях Володимирська- І.Франка - Пархоменка. Приблизний час буде повідомлено", - йдеться у дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У запеклому бою з російським загарбником загинув житель Устилузької громадиПро це пишуть на сторінці громади у фейсбук.28 червня 2022 року у громаді оголосили Днем жалоби через загибель уродженця села Хотячів Валентина Грони.Зустрічатимуть Героя сьогодні, 28 червня."Прохання всіх не байдужих віддати шану загиблому Герою, утворивши живий коридор по вулицях Володимирська- І.Франка - Пархоменка. Приблизний час буде повідомлено", - йдеться у дописі.

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