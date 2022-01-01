У Луцьку на Конякіна горів автомобіль. ФОТО

У Луцьку на Конякіна горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 28 червня, на вулиці Конякіна сталася пожежа.

Про це повідомляє пресслужба рятувальників Волині.

"Рятувальники ДПРЧ-1 м. Луцька ліквідували пожежу автомобіля, що виникла в обласному центрі на вулиці Конякіна", - йдеться в повідомленні.
У Луцьку на Конякіна горів автомобіль. ФОТО

Нагадаємо, що вчора, 27 червня, у місті Луцьк у вечірню пору доби з висоти другого поверху випав з відкритого вікна трирічний хлопчик. Малолітнього госпіталізовано до відділення реанімації Волинської дитиячої обласної лікарні. На даний час життю та здоров'ю дитини жодних загроз немає.

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Теги: Волинь, Луцьк, автомобіль, пожежа
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