У Луцьку п'яний водій збив велосипедиста
Сьогодні, 10:47
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 червня близько 20:00 на проспекті Відродження.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
На місці автопригоди працювали правоохоронці та бригада медиків.
Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, Opel Combo виїжджаючи з вулиці Сагайдачного, допустив зіткнення з велосипедистом. Велосипедист не отримав значних ушкоджень, після огляду лікарями його відпустили, він не госпіталізовувався.
Водій Ореl був у стані алкогольного сп’яніння. Пройшов огляд, результат – 0,9 проміле. На нього склали адміністративні матеріали за ст. 124 і 130 КУпАП.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
На місці автопригоди працювали правоохоронці та бригада медиків.
Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, Opel Combo виїжджаючи з вулиці Сагайдачного, допустив зіткнення з велосипедистом. Велосипедист не отримав значних ушкоджень, після огляду лікарями його відпустили, він не госпіталізовувався.
Водій Ореl був у стані алкогольного сп’яніння. Пройшов огляд, результат – 0,9 проміле. На нього склали адміністративні матеріали за ст. 124 і 130 КУпАП.
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