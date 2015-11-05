У Луцьку п'яний водій збив велосипедиста

У Луцьку п'яний водій збив велосипедиста
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 27 червня близько 20:00 на проспекті Відродження.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

На місці автопригоди працювали правоохоронці та бригада медиків.

Як розповіли у пресслужбі патрульної поліції, Opel Combo виїжджаючи з вулиці Сагайдачного, допустив зіткнення з велосипедистом. Велосипедист не отримав значних ушкоджень, після огляду лікарями його відпустили, він не госпіталізовувався.

Водій Ореl був у стані алкогольного сп’яніння. Пройшов огляд, результат – 0,9 проміле. На нього склали адміністративні матеріали за ст. 124 і 130 КУпАП.

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Теги: ДТП, Луцьк, велосипедист
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