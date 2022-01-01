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Житомирський десантник збив російський гелікоптер «Алігатор»

Житомирський десантник збив російський гелікоптер «Алігатор»
Житомирські десантники збили російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.

Про це повідомляє пресслужба командування ДШВ.

"Військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ з ПЗРК “Starstreak” був збитий російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці.


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Теги: Росія, Україна, війна
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