Росіяни вже втратили в Україні 35 250 солдатів





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:



особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;

танків - 1567 (+15);

бойових броньованих машин - 3704 (+17);

артилерійських систем – 778 (+7);

РСЗВ - 243 (+0);

засоби ППО - 102 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 185 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);

крилаті ракети - 139 (+0);

кораблі /катери - 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14);

спеціальна техніка - 61 (+1).



Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною 35250 військових.Про це повідомляє Генеральний штаб Збройнх сил України.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;танків - 1567 (+15);бойових броньованих машин - 3704 (+17);артилерійських систем – 778 (+7);РСЗВ - 243 (+0);засоби ППО - 102 (+1);літаків – 217 (+0);гелікоптерів – 185 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);крилаті ракети - 139 (+0);кораблі /катери - 14 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14);спеціальна техніка - 61 (+1).Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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