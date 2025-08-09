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Росіяни вже втратили в Україні 35 250 солдатів

Росіяни вже втратили в Україні 35 250 солдатів
Росія втратила у війні з Україною 35250 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройнх сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.06 орієнтовно склали:

особового складу - близько 35250 (+250) осіб ліквідовано;
танків - 1567 (+15);
бойових броньованих машин - 3704 (+17);
артилерійських систем – 778 (+7);
РСЗВ - 243 (+0);
засоби ППО - 102 (+1);
літаків – 217 (+0);
гелікоптерів – 185 (+1);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);
крилаті ракети - 139 (+0);
кораблі /катери - 14 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 2589 (+14);
спеціальна техніка - 61 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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