Переселенці з Херсонщини відкрили ветклініку та аптеку у Луцьку: діють знижки до 25% з нагоди старту

Фото з особистого архіву Тараса Савченка

Фото з особистого архіву Тараса Савченка

Днями у Луцьку запрацювала приватна ветеринарна клініка. І хоч на дверях ще висіли святкові кульки, лікарі, не покладаючи рук, працювали із перших хвилин. Ветеринари переконують: їхня робота – це не лише про бізнес. Рятувати тварин – поклик душі.Сарафанне радіо зробило свою справу, чотирилапих пацієнтів у «Тоp Vet» – чимало. Річ у тім, пояснює власник клініки, що клієнтів приємно дивують ціни, розташування закладу та якість надання послуг.«Із нагоди відкриття ми даруємо знижку 25% на найзатребуваніші послуги: кастрацію, стерилізацію та ультразвукову чистку зубів і 15% – на корм від одного з виробників. Хоча ціни у нас і так порівняно невисокі. А ще нас легко знайти. Ми відкрились у приміщенні колишнього центру корекції фігури на вулиці В’ячеслава Хурсенка, 58», – розповідає Тарас Володимирович.Нині команда складається з трьох людей: двох ветлікарів і ветфельдшерки. Окрім медичної допомоги, тут подбають і про зовнішній вигляд тваринок. Модні зачіски поки не пропонують, а ось зістригти шерсть чи кігтики вередунам – допоможуть залюбки.Зауважимо, що у клініці діють аптека та магазин, а це дуже зручно. По-перше, таке «3 в 1» суттєво зекономить ваш час, а по-друге, купуючи для своїх улюбленців необхідне, – відразу отримаєте якісну консультацію. Адже зазвичай препарати чи спеціальні корми коштують недешево, тож, аби не викидати гроші на вітер, спершу варто поговорити із фахівцем.У ветеринарії Тарас Савченко має 5 років досвіду. Чоловік працював із різними тваринами, зокрема сільськогосподарськими. Йому доводилося рятувати чотирилапих чи не у кожному куточку країни, нині ж – живе та займається улюбленою справою у Луцьку.«Фельдшерка– моя дружина, і ми обоє не місцеві. Я з Херсона, вона – родом із Донеччини. Там ми і познайомилися, коли приїхав до брата у Бахмут. У той час я працював ветлікарем на сільськогосподарському підприємстві – на свинокомплексі, але якось мене попросили оглянути хвору собаку. Як виявилося згодом, її власницею була моя майбутня дружина. У жовтні я повернувся у Херсон і працював у ветеринарному центрі до повномасштабної війни, допоки не закрили всі ветклініки. Але я хотів продовжувати допомагати, тож, аби їздити на виклики, придбав велосипед. Палива не було, громадський транспорт не працював, а йти пішки через усе місто, звісно, люди боялися. А проблеми різні виникали: собаки поранені від снарядів, чи, наприклад, коти, які від вибухів зійшли з розуму… Упродовж двох місяців я жив у такому темпі, а на Великдень наважився переїхати у Луцьк», – пригадує власник «Top Vet».В обласному центрі Волині знайти потрібну роботу теж було нелегко, тому певний час Тарас Володимирович працював асистентом. Щоправда, це тривало недовго, бо чоловік чітко знав, що хоче й надалі працювати лікарем, тож відкрив власну ветеринарну клініку.Клініка працює з 9 до 18 години щодня, крім п'ятниці.Адреса: місто Луцьк, вул. В’ячеслава Хурсенка, 58Консультація та запис до лікаря за номером: 066 55 74 416