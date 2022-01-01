Росіяни вранці завдали масованого ракетного удару по Миколаєву





Про це в телеграм Олександр Сєнкевич.



Зранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.



Близько 00:40, 28 червня, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по городам, пошкоджень немає. Також були обстріли близько 04:30 ранку. Влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.



Зранку 28 червня були обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.



Вчора, 27 червня, протягом дня були обстріли селища Засілля Первомайської громади. Загоряння на території приватного підприємства. Покошкоджені житлові будинки. Без жертв.



Ввечері 27 червня обстріли села Лимани Галицинівської громади.



28 червня внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру. Загорання поля з озимою пшеницею. Без жертв.



Сьогодні, 28 червня, з 04:00 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві жилі будівлі (пряме влучення). Троє людей загинуло, з них одна дитина, ще шестеро поранено. Серед поранених також є діти. Внаслідок удару в деяких районах відсутнє - водо, - газо, енергопостачання та інтернет.



Зранку, 28 червня, були обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією без жертв.



У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.



Як Віталій Кім 6-річна дитина загинула, внаслідок сьогоднішнього удару ворожої РСЗВ по Очакову, тримісячна дитина в комі. По Миколаїву рашисти випустили 11 ракет, частину знищила ППО.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Миколаїв вранці 28 червня зазнав масованого ракетного обстрілу.Про це в телеграм повідомив мер містаЗранку 28 червня Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.Близько 00:40, 28 червня, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були по городам, пошкоджень немає. Також були обстріли близько 04:30 ранку. Влучання були по сільськогосподарським угіддям. Потерпілих немає.Зранку 28 червня були обстріли в Інгульській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Продовжуються обстріли сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію є пошкоджена, подекуди зруйнована, інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.Вчора, 27 червня, протягом дня були обстріли селища Засілля Первомайської громади. Загоряння на території приватного підприємства. Покошкоджені житлові будинки. Без жертв.Ввечері 27 червня обстріли села Лимани Галицинівської громади.28 червня внаслідок нічного обстрілу Куцурубської громади зруйновано соціальну інфраструктуру. Загорання поля з озимою пшеницею. Без жертв.Сьогодні, 28 червня, з 04:00 обстрілів зазнало місто Очаків Очаківської громади. Влучено по території міського ринку, по будівлі палацу культури, в приватний сектор, а також у дві жилі будівлі (пряме влучення). Троє людей загинуло, з них одна дитина, ще шестеро поранено. Серед поранених також є діти. Внаслідок удару в деяких районах відсутнє - водо, - газо, енергопостачання та інтернет.Зранку, 28 червня, були обстріли Мішково-Погорілівської, Галицинівської, Шевченківської громади. За попередньою інформацією без жертв.У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.Як повідомив голова Миколаївської ОВА6-річна дитина загинула, внаслідок сьогоднішнього удару ворожої РСЗВ по Очакову, тримісячна дитина в комі. По Миколаїву рашисти випустили 11 ракет, частину знищила ППО.

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