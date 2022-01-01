У Луцьку з вікна випав трирічний хлопчик

27 червня 2022 року у місті Луцьк у вечірню пору доби з висоти другого поверху випав з відкритого вікна трирічний хлопчик.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Матір дитини у цей час перебувала у сусідній кімнаті з іншою малолітньою особою.Малолітнього госпіталізовано до відділення реанімації Волинської дитиячої обласної лікарні з діагнозом: політравма, струс головного мозку, закрита травма живота.На даний час життю та здоров'ю дитини жодних загроз немає."Не залишайте відчиненими вікна у кімнатах, де перебувають діти.Пам'ятайте, що декілька секунд Вашої безвідповідальності, неналежного виконання батьківських обов';язків можуть бути причиною отримання травм дитиною або ж втрати життя", - наголошують у поліції.