У Луцьку з вікна випав трирічний хлопчик

У Луцьку з вікна випав трирічний хлопчик
27 червня 2022 року у місті Луцьк у вечірню пору доби з висоти другого поверху випав з відкритого вікна трирічний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Матір дитини у цей час перебувала у сусідній кімнаті з іншою малолітньою особою.

Малолітнього госпіталізовано до відділення реанімації Волинської дитиячої обласної лікарні з діагнозом: політравма, струс головного мозку, закрита травма живота.

На даний час життю та здоров'ю дитини жодних загроз немає.

"Не залишайте відчиненими вікна у кімнатах, де перебувають діти.
Пам'ятайте, що декілька секунд Вашої безвідповідальності, неналежного виконання батьківських обов';язків можуть бути причиною отримання травм дитиною або ж втрати життя", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, Луцьк, хлопчик
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