Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці





Про це йдеться у Twitter компанії, пише



«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт», — йдеться у заяві.



Натомість там попросили зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.



«Ми зворушенні цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», — підсумовують в компанії.



Зібрали на «Байрактари»



Українці нещодавно за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири «Байрактари» для Збройних сил, хоча спочатку планували за тиждень зібрати лише на три безпілотники.



У Благодійному фонді Сергія Притули цю фандрейзингову кампанію назвали «найбільшою для України».



А перед цим посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що Туреччина «захоплюється» бажанням українців власними силами закупити ударні безпілотники.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Турецька компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть Україні свої три ударні безпілотники, на які українці раніше зібрали загалом 600 млн грн.Про це йдеться у Twitter компанії, пише Громадське «Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт», — йдеться у заяві.Натомість там попросили зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.«Ми зворушенні цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», — підсумовують в компанії.Українці нещодавно за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири «Байрактари» для Збройних сил, хоча спочатку планували за тиждень зібрати лише на три безпілотники.У Благодійному фондіцю фандрейзингову кампанію назвали «найбільшою для України».А перед цим посол України в Туреччинізазначав, що Туреччина «захоплюється» бажанням українців власними силами закупити ударні безпілотники.

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