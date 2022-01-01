Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці
Сьогодні, 21:31
Турецька компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть Україні свої три ударні безпілотники, на які українці раніше зібрали загалом 600 млн грн.
Про це йдеться у Twitter компанії, пише Громадське.
«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт», — йдеться у заяві.
Натомість там попросили зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.
«Ми зворушенні цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», — підсумовують в компанії.
Зібрали на «Байрактари»
Українці нещодавно за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири «Байрактари» для Збройних сил, хоча спочатку планували за тиждень зібрати лише на три безпілотники.
У Благодійному фонді Сергія Притули цю фандрейзингову кампанію назвали «найбільшою для України».
А перед цим посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що Туреччина «захоплюється» бажанням українців власними силами закупити ударні безпілотники.
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Про це йдеться у Twitter компанії, пише Громадське.
«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт», — йдеться у заяві.
Натомість там попросили зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.
«Ми зворушенні цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», — підсумовують в компанії.
Зібрали на «Байрактари»
Українці нещодавно за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири «Байрактари» для Збройних сил, хоча спочатку планували за тиждень зібрати лише на три безпілотники.
У Благодійному фонді Сергія Притули цю фандрейзингову кампанію назвали «найбільшою для України».
А перед цим посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що Туреччина «захоплюється» бажанням українців власними силами закупити ударні безпілотники.
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