 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці

Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці
Турецька компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть Україні свої три ударні безпілотники, на які українці раніше зібрали загалом 600 млн грн.

Про це йдеться у Twitter компанії, пише Громадське.

«Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти — малі й великі — для досягнення цієї мети протягом кількох днів. Компанія Baykar не прийматиме оплату за ТВ2 і безкоштовно відправить 3 БПЛА на український фронт», — йдеться у заяві.

Натомість там попросили зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України.

«Ми зворушенні цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів», — підсумовують в компанії.

Зібрали на «Байрактари»

Українці нещодавно за три дні зібрали 600 мільйонів гривень, щоб купити чотири «Байрактари» для Збройних сил, хоча спочатку планували за тиждень зібрати лише на три безпілотники.

У Благодійному фонді Сергія Притули цю фандрейзингову кампанію назвали «найбільшою для України».

А перед цим посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що Туреччина «захоплюється» бажанням українців власними силами закупити ударні безпілотники.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
«Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова
Сьогодні, 22:40
Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
Сьогодні, 22:28
У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області
Сьогодні, 21:23
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
Сьогодні, 22:28
У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці
Сьогодні, 21:31
Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області
Сьогодні, 21:23
На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв
Сьогодні, 21:04
Схожі новини
«Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова «Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова
Сьогодні, 22:40
Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
Сьогодні, 22:28
У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області
Сьогодні, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Якби хотів, уже звільнив би», – Зеленський про голову СБУ Івана Баканова
Сьогодні, 22:40
 0
Просто набирали воду: росіяни обстріляли з «Ураганів» натовп людей у Лисичанську, – Гайдай
Сьогодні, 22:28
 0
У Луцьк привезли виставку антивоєнних карикатур. ВІДЕО
Сьогодні, 22:12
 0
Компанія Baykar безкоштовно передасть Україні 3 ударні безпілотники, на які збирали українці
Сьогодні, 21:31
 0
Росіяни вдарили по ТРЦ у Кременчуці ракетами Х-22 з Курської області
Сьогодні, 21:23
 0
Медіа
відео
1/8