На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв

На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв
Сьогодні, 27 червня, на двох блокпостах поліцейські виявили керманичів, які рухалися у стані сп’яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

32-річний водій Volkswagen Tiguan пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 0,91 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.

47-річний Renault Megane, своєю чергою, пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 2,54 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.

Обох кермувальників відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

Далі рішення у цих справах — за судом.

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Теги: Волинь, блокпост, водії, поліція
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