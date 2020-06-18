На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв
Сьогодні, 21:04
Сьогодні, 27 червня, на двох блокпостах поліцейські виявили керманичів, які рухалися у стані сп’яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
32-річний водій Volkswagen Tiguan пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 0,91 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.
47-річний Renault Megane, своєю чергою, пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 2,54 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
Обох кермувальників відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Далі рішення у цих справах — за судом.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
32-річний водій Volkswagen Tiguan пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 0,91 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.
47-річний Renault Megane, своєю чергою, пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 2,54 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.
Обох кермувальників відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.
Далі рішення у цих справах — за судом.
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