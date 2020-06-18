На Волині на блокпостах затримали двох нетверезих водіїв

Сьогодні, 27 червня, на двох блокпостах поліцейські виявили керманичів, які рухалися у стані сп’яніння.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.32-річний водій Volkswagen Tiguan пройшов огляд на визначення алкогольного сп’яніння на місці зупинки. Результат — 0,91 проміле, що в 4 рази перевищує допустиму норму.47-річний Renault Megane, своєю чергою, пройшов огляд на визначення стану алкогольного сп’яніння з результатом 2,54 проміле, що в 12 разів перевищує допустиму норму.Обох кермувальників відсторонили від керування та склали адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.Далі рішення у цих справах — за судом.