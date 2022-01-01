Погода на завтра, 28 червня, у Луцьку

Хмарна погода 28 червня протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 18°С до 31°С.Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що "Дощ на Фіта - погано для жита". За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота - до негоди.