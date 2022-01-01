Погода на завтра, 28 червня, у Луцьку
Сьогодні, 20:00
Хмарна погода 28 червня протримається у Луцьку увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 18°С до 31°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що "Дощ на Фіта - погано для жита". За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота - до негоди.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря підніметься від 18°С до 31°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять мучеників Віта (Фіта) і Модеста. Святому Модесту моляться, коли хворіє худоба. У народі говорили, що на Віта соловей замовкає. Наші пращури помітили, що "Дощ на Фіта - погано для жита". За прикметою, день 28 червня бажано сонячний, оскільки у разі дощової погоди у домі буде розлад і сварки. У минулі часи примітили, якщо під час сходу сонця стоїть духота - до негоди.
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