Росія вдарила 8 ракетами по Миколаєву
Сьогодні, 11:32
Російські війська випустили по Миколаєву 8 ракет вранці 28 червня, є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі "Українській правді"
"Сьогодні прилетіло 8 ракет, три з них вдалося збити, інші полетіли і попали в різні місця в місті Миколаїв.
Дві з них влучили в містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним вистрілом одна з казарм. Сьогодні це містечко порожнє, у ньому нікого немає – і його періодично обстрілюють російські війська. Сьогодні була зруйнована одна з будівель, ще одна була частково зруйнована. Дякувати Богу, ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.
Інша ракета влучила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки і 5 м углиб", - сказав мер.
Сєнкевич сказав, що станом на ранок 28 червня в Миколаєві немає вбитих та поранених. У домівках по сусідству з обстріляними ракетами вибито шибки.
А стадіон, на думку мера, можна буде відбудувати.
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Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у коментарі "Українській правді"
"Сьогодні прилетіло 8 ракет, три з них вдалося збити, інші полетіли і попали в різні місця в місті Миколаїв.
Дві з них влучили в містечко 79-ї бригади. На початку війни там була зруйнована прицільним вистрілом одна з казарм. Сьогодні це містечко порожнє, у ньому нікого немає – і його періодично обстрілюють російські війська. Сьогодні була зруйнована одна з будівель, ще одна була частково зруйнована. Дякувати Богу, ніхто не постраждав – ні цивільні, ні військові.
Інша ракета влучила на наш центральний стадіон. Добре, що ніхто не загинув, там нікого не було. Минулого року ми здали адміністративно-побутовий корпус – там усе новеньке… Знищено. Новеньке поле ми зробили з обігрівом – ракета влучила туди, у чашу стадіону, залишивши після себе воронку в 15 м завширшки і 5 м углиб", - сказав мер.
Сєнкевич сказав, що станом на ранок 28 червня в Миколаєві немає вбитих та поранених. У домівках по сусідству з обстріляними ракетами вибито шибки.
А стадіон, на думку мера, можна буде відбудувати.
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