Окупанти у Лисичанську обстріляли натовп людей: багатьом пораненим ампутували кінцівки

Окупанти у Лисичанську обстріляли натовп людей: багатьом пораненим ампутували кінцівки
У Лисичанську російські окупанти вчора, 27 червня, вбили вісім людей, які набирали питну воду.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Багатьом з 21 травмованого довелося ампутувати кінцівки. Обстріл росіяни здійснили касетним «Ураганом».

По місту вороги розкидають так звані снаряди «пелюстки».

За словами Гайдая, групи ДРГ перевіряють оборону українських військових з різних боків.

Наразі у місті залишаються до 15 тисяч осіб, а гуманітарної допомоги не доставляють два дні.


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Теги: Лисичанськ, росіяни, окупанти
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