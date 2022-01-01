Окупанти у Лисичанську обстріляли натовп людей: багатьом пораненим ампутували кінцівки
Сьогодні, 11:28
У Лисичанську російські окупанти вчора, 27 червня, вбили вісім людей, які набирали питну воду.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Багатьом з 21 травмованого довелося ампутувати кінцівки. Обстріл росіяни здійснили касетним «Ураганом».
По місту вороги розкидають так звані снаряди «пелюстки».
За словами Гайдая, групи ДРГ перевіряють оборону українських військових з різних боків.
Наразі у місті залишаються до 15 тисяч осіб, а гуманітарної допомоги не доставляють два дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Багатьом з 21 травмованого довелося ампутувати кінцівки. Обстріл росіяни здійснили касетним «Ураганом».
По місту вороги розкидають так звані снаряди «пелюстки».
За словами Гайдая, групи ДРГ перевіряють оборону українських військових з різних боків.
Наразі у місті залишаються до 15 тисяч осіб, а гуманітарної допомоги не доставляють два дні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розбираючи завали у Маріуолі, підірвалися чоловік та дитина
Сьогодні, 11:49
Росія вдарила 8 ракетами по Миколаєву
Сьогодні, 11:32
Окупанти у Лисичанську обстріляли натовп людей: багатьом пораненим ампутували кінцівки
Сьогодні, 11:28
У Луцьку на Конякіна горів автомобіль. ФОТО
Сьогодні, 11:17
Війна з Росією забрала життя волинянина Валентина Грони
Сьогодні, 10:52
Медіа