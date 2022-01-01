Окупанти у Лисичанську обстріляли натовп людей: багатьом пораненим ампутували кінцівки





Про це Сергій Гайдай.



Багатьом з 21 травмованого довелося ампутувати кінцівки. Обстріл росіяни здійснили касетним «Ураганом».



По місту вороги розкидають так звані снаряди «пелюстки».



За словами Гайдая, групи ДРГ перевіряють оборону українських військових з різних боків.



Наразі у місті залишаються до 15 тисяч осіб, а гуманітарної допомоги не доставляють два дні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Лисичанську російські окупанти вчора, 27 червня, вбили вісім людей, які набирали питну воду.Про це повідомив голова Луганської ОВАБагатьом з 21 травмованого довелося ампутувати кінцівки. Обстріл росіяни здійснили касетним «Ураганом».По місту вороги розкидають так звані снаряди «пелюстки».За словами Гайдая, групи ДРГ перевіряють оборону українських військових з різних боків.Наразі у місті залишаються до 15 тисяч осіб, а гуманітарної допомоги не доставляють два дні.

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