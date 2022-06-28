Львівщина і Волинь посилюють оборону на випадок вторгнення з Білорусі
Сьогодні, 13:30
Безпекова ситуація у Львівській області – контрольована, але загроза ракетних ударів зберігається по всій країні. З 24 лютого на Львівщині було збито 24 крилаті ракети. Посилюється координація з сусідніми областями та оборонні рубежі для відсічі ворога зі сторони Білорусі.
Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик, передає кореспондент LB.
“Безпекова ситуація на Львівщині є цілком контрольованою. Водночас в теперішніх умовах, враховуючи загрозу ракетних ударів, жодного безпечного на 100% місця на території України наразі немає”, – заявив він.
За його словами, військовослужбовці ПВК “Захід” з 24 лютого збили 24 крилаті ракети на території Львівської області. Також 11 безпілотних літальних апаратів. Остання ракета збита вже в червні.
“Щодо відсічі можливого нападу зі сторони Республіки Білорусь, то ми налагоджуємо взаємодію з нашими сусідніми областями. Зокрема, це стосується координації дій з Волинською областю у випадку можливих подій. Третє питання – це наша підготовка додаткових оборонних та інженерних споруд”, – зазначив Годик.
Він наголосив, що протидиверсійні заходи в області були посилені ще до 24 лютого.
“Ця робота велася ще з початку поточного року… Управлінням СБУ Львівської області з 24 лютого по теперішній час здійснено перевірку понад 8 тис. громадян та 340 були предметом додаткової та поглибленої перевірки нашими службами. За результатами цих перевірок розпочато 40 кримінальних проваджень, в межах яких 16 особам оголошені підозри у вчиненні основ національної безпеки. 9 з цих осіб підозрюються у державній зраді, справи передані до суду”, – розповів перший заступник начальника Львівської ОВА.
Він зазначив, що понад 1 тис. співробітників поліції щодня забезпечують контроль в області. 400 патрульних ведуть службу щодобово. У квітні технічно була посилена відео система розпізнавання транспортних засобів.
Годик додав, що на постійній основі відбувається обмін інформацією правоохоронних органів з Держприкордонслужбою щодо фактів незаконного перетину кордону військовозобов’язаними та іншими категоріями, а також щодо незаконного ввезення чи використання гуманітарної допомоги.
“З 24 лютого слідчими головного управління Нацполіціі розпочато досудове розслідування по 27 кримінальних провадженнях. Левова частка – 19 проваджень – це незаконне отримання прибутку від використання гуманітарної допомоги. По 3 з цих справ встановлені особи та вже оголошені підозри. Та найближчим часом справи будуть направлені до суду”, – підсумував він.
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Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик, передає кореспондент LB.
“Безпекова ситуація на Львівщині є цілком контрольованою. Водночас в теперішніх умовах, враховуючи загрозу ракетних ударів, жодного безпечного на 100% місця на території України наразі немає”, – заявив він.
За його словами, військовослужбовці ПВК “Захід” з 24 лютого збили 24 крилаті ракети на території Львівської області. Також 11 безпілотних літальних апаратів. Остання ракета збита вже в червні.
“Щодо відсічі можливого нападу зі сторони Республіки Білорусь, то ми налагоджуємо взаємодію з нашими сусідніми областями. Зокрема, це стосується координації дій з Волинською областю у випадку можливих подій. Третє питання – це наша підготовка додаткових оборонних та інженерних споруд”, – зазначив Годик.
Він наголосив, що протидиверсійні заходи в області були посилені ще до 24 лютого.
“Ця робота велася ще з початку поточного року… Управлінням СБУ Львівської області з 24 лютого по теперішній час здійснено перевірку понад 8 тис. громадян та 340 були предметом додаткової та поглибленої перевірки нашими службами. За результатами цих перевірок розпочато 40 кримінальних проваджень, в межах яких 16 особам оголошені підозри у вчиненні основ національної безпеки. 9 з цих осіб підозрюються у державній зраді, справи передані до суду”, – розповів перший заступник начальника Львівської ОВА.
Він зазначив, що понад 1 тис. співробітників поліції щодня забезпечують контроль в області. 400 патрульних ведуть службу щодобово. У квітні технічно була посилена відео система розпізнавання транспортних засобів.
Годик додав, що на постійній основі відбувається обмін інформацією правоохоронних органів з Держприкордонслужбою щодо фактів незаконного перетину кордону військовозобов’язаними та іншими категоріями, а також щодо незаконного ввезення чи використання гуманітарної допомоги.
“З 24 лютого слідчими головного управління Нацполіціі розпочато досудове розслідування по 27 кримінальних провадженнях. Левова частка – 19 проваджень – це незаконне отримання прибутку від використання гуманітарної допомоги. По 3 з цих справ встановлені особи та вже оголошені підозри. Та найближчим часом справи будуть направлені до суду”, – підсумував він.
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