Львівщина і Волинь посилюють оборону на випадок вторгнення з Білорусі





Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик, передає кореспондент



“Безпекова ситуація на Львівщині є цілком контрольованою. Водночас в теперішніх умовах, враховуючи загрозу ракетних ударів, жодного безпечного на 100% місця на території України наразі немає”, – заявив він.



За його словами, військовослужбовці ПВК “Захід” з 24 лютого збили 24 крилаті ракети на території Львівської області. Також 11 безпілотних літальних апаратів. Остання ракета збита вже в червні.



“Щодо відсічі можливого нападу зі сторони Республіки Білорусь, то ми налагоджуємо взаємодію з нашими сусідніми областями. Зокрема, це стосується координації дій з Волинською областю у випадку можливих подій. Третє питання – це наша підготовка додаткових оборонних та інженерних споруд”, – зазначив Годик.



Він наголосив, що протидиверсійні заходи в області були посилені ще до 24 лютого.



“Ця робота велася ще з початку поточного року… Управлінням СБУ Львівської області з 24 лютого по теперішній час здійснено перевірку понад 8 тис. громадян та 340 були предметом додаткової та поглибленої перевірки нашими службами. За результатами цих перевірок розпочато 40 кримінальних проваджень, в межах яких 16 особам оголошені підозри у вчиненні основ національної безпеки. 9 з цих осіб підозрюються у державній зраді, справи передані до суду”, – розповів перший заступник начальника Львівської ОВА.



Він зазначив, що понад 1 тис. співробітників поліції щодня забезпечують контроль в області. 400 патрульних ведуть службу щодобово. У квітні технічно була посилена відео система розпізнавання транспортних засобів.



Годик додав, що на постійній основі відбувається обмін інформацією правоохоронних органів з Держприкордонслужбою щодо фактів незаконного перетину кордону військовозобов’язаними та іншими категоріями, а також щодо незаконного ввезення чи використання гуманітарної допомоги.



“З 24 лютого слідчими головного управління Нацполіціі розпочато досудове розслідування по 27 кримінальних провадженнях. Левова частка – 19 проваджень – це незаконне отримання прибутку від використання гуманітарної допомоги. По 3 з цих справ встановлені особи та вже оголошені підозри. Та найближчим часом справи будуть направлені до суду”, – підсумував він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безпекова ситуація у Львівській області – контрольована, але загроза ракетних ударів зберігається по всій країні. З 24 лютого на Львівщині було збито 24 крилаті ракети. Посилюється координація з сусідніми областями та оборонні рубежі для відсічі ворога зі сторони Білорусі.Про це на брифінгу повідомив перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації, передає кореспондент LB “Безпекова ситуація на Львівщині є цілком контрольованою. Водночас в теперішніх умовах, враховуючи загрозу ракетних ударів, жодного безпечного на 100% місця на території України наразі немає”, – заявив він.За його словами, військовослужбовці ПВК “Захід” з 24 лютого збили 24 крилаті ракети на території Львівської області. Також 11 безпілотних літальних апаратів. Остання ракета збита вже в червні.“Щодо відсічі можливого нападу зі сторони Республіки Білорусь, то ми налагоджуємо взаємодію з нашими сусідніми областями. Зокрема, це стосується координації дій з Волинською областю у випадку можливих подій. Третє питання – це наша підготовка додаткових оборонних та інженерних споруд”, – зазначив Годик.Він наголосив, що протидиверсійні заходи в області були посилені ще до 24 лютого.“Ця робота велася ще з початку поточного року… Управлінням СБУ Львівської області з 24 лютого по теперішній час здійснено перевірку понад 8 тис. громадян та 340 були предметом додаткової та поглибленої перевірки нашими службами. За результатами цих перевірок розпочато 40 кримінальних проваджень, в межах яких 16 особам оголошені підозри у вчиненні основ національної безпеки. 9 з цих осіб підозрюються у державній зраді, справи передані до суду”, – розповів перший заступник начальника Львівської ОВА.Він зазначив, що понад 1 тис. співробітників поліції щодня забезпечують контроль в області. 400 патрульних ведуть службу щодобово. У квітні технічно була посилена відео система розпізнавання транспортних засобів.Годик додав, що на постійній основі відбувається обмін інформацією правоохоронних органів з Держприкордонслужбою щодо фактів незаконного перетину кордону військовозобов’язаними та іншими категоріями, а також щодо незаконного ввезення чи використання гуманітарної допомоги.“З 24 лютого слідчими головного управління Нацполіціі розпочато досудове розслідування по 27 кримінальних провадженнях. Левова частка – 19 проваджень – це незаконне отримання прибутку від використання гуманітарної допомоги. По 3 з цих справ встановлені особи та вже оголошені підозри. Та найближчим часом справи будуть направлені до суду”, – підсумував він.

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